El costo de los días sin IVA

Julio 09, 2022 - 11:40 p. m.

2022-07-09

Por:

Mauricio Cabrera Galvis

¿Cuánto le han costado al fisco nacional los 8 días sin IVA que se han celebrado? ¿Cuántos impuestos ha dejado de recaudar la Dian por las compras hechas por los consumidores sin pagar el IVA correspondiente? Aunque parezca increíble estas preguntas no tienen todavía una categórica respuesta oficial que permita justificar esta iniciativa frente a las razonadas críticas que se le han hecho.



Hasta ahora llevamos ocho días sin IVA en los que se han realizado billonarias ventas. Tres en 2020, en los que se vendieron $ 15 billones y se causaron miles de contagios de covid por las aglomeraciones en medio de la pandemia. En los tres de 2021 se duplicaron las ventas alcanzando un total de $ 31,7 billones, mientras que en este año se han celebrado otros dos, ambos en vísperas de elecciones, con ventas de $ 20,7 billones.



En total en estos días la Dian registró 43,5 millones de facturas electrónicas por un valor de $ 66,47 billones, cifra astronómica que equivale a casi el 6 % del PIB. Lo que resulta inexplicable es que teniendo toda la información de cada una de las transacciones con el detalle de los bienes comprados y hasta del nombre del comprador, no se tenga la cifra exacta de cuanto se dejó de recaudar con esta exención.



A pesar de que la ley obliga a que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) se informe sobre el costo fiscal de las exenciones tributarias, en el presentado al Congreso en 2021 no se informó sobre el menor recaudo de la Dian en los 3 días sin IVA del año 2020, mientras que en el Mfmp del 2022 sí se dijo, sin mayor explicación, que el costo fiscal de la medida en 2021 fue de $ 471.000 millones.



Contrasta esta cifra tan baja con los estimativos que han hecho varios analistas. Por ejemplo, suponiendo que el beneficio de comprar sin IVA solo aplicó a la mitad de los $ 31,7 billones de ventas registradas en 2021, el costo fiscal sería de $ 3 billones, es decir 6 veces más de lo informado por la Dian. Es de esperar que una diferencia de esta magnitud se aclare en el empalme con la nueva administración.



Si el estimativo de los analistas es correcto, estamos ante un enorme costo fiscal que es regresivo pues no beneficia a la población más pobre y vulnerable, además que no ha estimulado la producción nacional sino la compra de bienes importados.



Si la cifra de la Dian fuera cierta, esto implicaría que las ventas sin IVA fueron de solo $ 2,48 billones (que es el resultado de dividir $ 471.000 por 0,19), lo que representa menos del 8% del total de ventas facturadas en esos tres días. Entonces el aumento de las ventas en esos días fue por promociones y descuentos ofrecidos por los mismos almacenes, que no necesitan de un subsidio del gobierno para hacerlo.



En cualquiera de los dos casos, ¿es acertado el anuncio del nuevo Ministro de Hacienda de eliminar los días sin IVA?



***

Adenda: Las personas designadas hasta ahora por el presidente Petro como ministros en los asuntos económicos han dado mucha tranquilidad. José Antonio Ocampo en Hacienda y Cecilia López en Agricultura tienen la experiencia y el conocimiento para dirigir sus carteras en medio de un contexto nacional e internacional complejo y difícil.