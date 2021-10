Costo fiscal del día sin IVA

Octubre 31, 2021 - 06:40 a. m.

2021-10-31

Por:

Mauricio Cabrera Galvis

¿Cuánto le cuestan al fisco los días sin IVA? ¿Cuánto deja de recaudar la Dian por el IVA que se ahorran los consumidores en sus compras de estos días?



Aunque parezca increíble a estas alturas no se conoce todavía un informe oficial sobre cuál fue el costo de los 3 días sin IVA del año pasado. Se sabe que tuvieron un costo importante en materia de salud -sobre todo el primero- porque las aglomeraciones elevaron los contagios de covid, pero no se sabe cuál fue su impacto fiscal.



Según las triunfales declaraciones oficiales y de Fenalco, en el primer día sin IVA del 2020 se registraron ventas por $5,4 billones, y en el tercero por otros $5,8 billones. Como el segundo fue tan solo unas semanas después del primero, los resultados no fueron tan buenos y no salieron noticias sobre el valor de las ventas. De tomas manera se puede estimar que las ventas totales de los 3 días superaron los $12 billones.



Un primer cálculo daría que el costo fiscal es el 19% de este valor, es decir $2,3 billones, pero hay que tener en cuenta que no algunos de los bienes vendidos tienen IVA del 5%, e inclusive algunos no tienen por ser exentos o excluidos. Como no hay información oficial toca adivinar y suponer alguna tarifa promedio. Por ejemplo si fuera del 12%, el año pasado la Dian habría dejado de recibir $1,4 billones.



Es más inexplicable aún que no exista la información pública sobre estas cifras, sobre todo porque la ley obliga a que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se informe sobre el costo fiscal de las exenciones tributarias, y es evidente que permitir compras sin IVA es una exención. Sin embargo en el Mfmp presentado al Congreso hace unos meses no hay una sola mención al menor recaudo de la Dian por este concepto.



Los 3 días sin IVA de este año se autorizaron en la última reforma tributaria (Ley 2155/2021); aunque la ley también exige que en todo proyecto de ley se presente un análisis detallado del impacto fiscal de las propuestas que afecten el recaudo, en la exposición de motivos del proyecto de ley tan solo se incluyó en un cuadro un renglón que señala que los días sin IVA y la ley de turismo tendrían un costo fiscal de unos $410.000 millones (0,04% del PIB) en 2021.



La realidad será muy distinta. Según el gobierno y Fenalco en el primer día sin IVA las ventas alcanzaron $6,9 billones, y se espera que en las tres jornadas lleguen a $18 billones. Con el mismo supuesto de una tarifa promedio del 12%, el costo para los contribuyentes sería de $2,1 billones, más de 5 veces lo presupuestado. ¿Cómo se va a cubrir ese nuevo hueco fiscal?



***



Coletilla: Asombra la falta de coordinación de las autoridades económicas. Según la exposición de motivos de la reforma tributaria, el Gobierno estableció 3 días de compras sin IVA “con el objetivo de estimular la actividad comercial y reactivar la economía”. Por su parte el Banco de la República sube de un solo golpe su tasa de interés en 0,5% porque cree que no hay necesidad del estímulo monetario a la economía y hay que controlar la demanda para frenar la inflación. ¿Quién tiene la razón?