¿Y a usted ya lo estafaron?

Abril 19, 2021 - 11:55 p. m.

2021-04-19

Por:

Mario Fernando Prado

Pues a mí no, pero casisito: el domingo recibí un supuesto WhatsApp de mi amiga Martha Concha de Cobo, esposa de Lalo Cobo y tuvimos el siguiente diálogo:



MC: Hola Mario, ¿cómo vas ? Acá un poco mal Mario. Pues mi esposo tiene Covid.



MF: ¿Quién es tu esposo.



MC: Lalo.



MF: Y dónde está.



MC: Ahorita en la casa aisladito. Pues bien, él no está tan mal físicamente. Es asintomático.



MF: Cómo puedo colaborarte.



MC: Muchas gracias, Mario. Te quería hacer una pregunta. ¿De pronto tú sabes quién me podría comprar unos dólares que me urgen vender? Son 1000$. En denominación de 100. A $3000 te los podría dejar.



MF: Quiero hablar contigo. Creo que puedo ayudarles.



MC: ¡Dime Mario!



MF: Lalo ha sido un gran amigo. Yo puedo hacerlo.



MC: Pero necesito el pago por transferencia ¿Mario, me podrías colaborar al menos con la mitad?



MF: Y como hago porque yo de esa cosas no sé.



MC: Bueno Mario, me dices donde podría enviártelos. ¿Manejas Bancolombia?



MF: No. Pero yo tengo el dinero en efectivo.



MC: Podrías enviarlos a consignar.



MF: ¿Te los consigno y cuándo me entregas los dólares?



MC: Mañana a primera hora te los enviaría con mi mensajero de confianza.



MF: O mejor te los llevo y me los entregas o nos vemos donde quieras.



MC: Es que no puedo salir, prácticamente estoy aislada también y pendiente de Lalo en lo que pueda. Mario pero consígname hoy para apartártelos y enviártelos a primera hora, por favor.



MF: Lo hago por el cariño y gratitud que tengo por Lalo y en estos momentos dramáticos que están viviendo.



MC: Lo tendré en cuenta para que Lalo sepa que me colaboraste. #03233568262. CC 1017135193. Ahorro. Bancolombia.



MF: ¿A nombre tuyo?



MC: Le agradezco mucho.



MF: Salúdame al gran Lalo. Mis oraciones por él.



MC: Claro que sí, le diré que te escriba cuando salga del aislamiento. Me cuentas cuando los consignes porfavor.



MF: Bajo a Cali y lo hago.



MC: Ok Mario, ¿pero hoy?



MF: Sí claro.



MF: Martha me muero de la pena pero no me dejaron pasar por el retén y tuve que devolverme. Mañana hago eso. Cómo sigue Lalo.



MC: Mario, está aislado en la casa, la verdad él no está tan mal, le ha dado fiebre alta y tos, pero un médico ya le colocó un tratamiento para mirar si mejora, y bueno, está cumpliendo el pie de la letra.



MF: Yo llego a Cali en la mañana. Quieres que recemos un rosario para orar por su salud.



MC: Muchas gracias por tu apoyo, no he recibido tanto apoyo como el de tu parte. Solo Dios conoce tu corazón. ¿Si logró consignar el dinero?



MF: Estoy en una cita médica. Termino los exámenes y te llamo.



MF: Hola estoy en el banco y me piden el nombre de tu cuenta. ¿Está a tu nombre? Dame tu cédula porfa.



MC: El nombre de la cuenta es Vanessa Agudelo.



MF: Mira, no pude hacer la operación.



MC: ¿Por qué?



MF: Tú sabes por qué. ¿Creíste que iba a caer? Tú no eres Martha.



MC: Si soy.



MF: Ya hablé con ella y estás suplantándola. ¡Estafadora!