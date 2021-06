Solidaridad con Cali

Mayo 31, 2021 - 11:55 p. m.

2021-05-31

Por:

Mario Fernando Prado

Por fin , el país entero se enteró que lo que estaba y está sucediendo en Cali, también y desafortunadamente le acaecerá a muchas otras regiones de Colombia que ya tienen sus barbas en remojo y del susto, han puesto sus ojos en esta, la tercera ciudad de nuestra atribulada Nación.



Ello ha motivado una espontánea solidaridad para, con la ojalá siempre capital de la alegría, que está luchando por salir adelante con un asomo del civismo que nos caracterizó y que se está viendo por ejemplo en la conformación de brigadas de enlucimiento en aquellos lugares en que se destrozaron zonas verdes, barandas de puentes y monumentos como la tristemente célebre Ancla a la entrada hacia El Aguacatal.



Los caleños queremos que Cali vuelva a respirar y que se borren esos días aciagos, que nadie quiere que se repitan, que retorne la tranquilidad, la paz y la libertad y que entre todos, restablezcamos el tejido social que está fracturado.



También es necesario -lo repito por enésima vez- desarmar los espíritus, escuchar el clamor de una protesta en mala hora infiltrada, oír a la juventud y establecer un diálogo constructivo deponiendo los odios y las prevenciones, entender que la falta de equidad es la madre de todos los males que nos aquejan y que el camino de las armas solo conduce a un inútil y fatal derramamiento de sangre que podría evitarse.



Lógico que lo anterior no significa aceptar y tolerar la dictadura que pretenden imponer los vándalos y saqueadores que reciben órdenes y financiación del narcotráfico y de los enemigos de la democracia que quieren sembrar el caos para sus oscuros y espúreos propósitos y que es preciso neutralizar y judicializar.



Y aquí debo hacer un reconocimiento a la llamada gran prensa, sobretodo los noticieros de televisión que cambiaron su actitud frente a Cali pasando de un sensacionalismo caza-rating a informar con oportuna veracidad la dimensión de lo que hemos padecido.



Es así como los tele noticieros desplazaron a sus mejores reporteros para cubrir los desmanes dividiendo la información entre las justas protestas y la vandalización haciendo ver al país y al mundo, nuestra cruel y cruda realidad .



Me refiero a los equipos informativos de RCN, Caracol y lo que se llamó hasta hace poco CMI, quienes durante más de una semana estuvieron aquí presentes ayudando a despertar una gran cruzada por Cali , lo cual debemos agradecer porque nos estaban debiendo esa deferencia.



Localmente, ni hablar de nuestros periódicos y radionoticieros que igualmente y de manera espontánea, están adelantando sendas campañas tendientes a la unión, el diálogo, la no violencia y la paz.



Muy importantes las visitas del Presidente Duque con todo su equipo de gobierno que aunque demorado, se hizo presente y está pendiente de que se cumplan sus disposiciones para retomar el control del orden público.



Ojalá que ya haya pasado la negra noche, cesen los bloqueos y las acciones delictivas y se puedan adelantar las conversaciones en un clima civilizado dentro del orden constitucional que nos rige y Amén.



PD : Que tristeza : Volvieron a vandalizar El Ancla. Sin comentarios.

​