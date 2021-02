¿Se acaban los teatros?

Febrero 01, 2021 - 11:55 p. m. 2021-02-01 Por: Mario Fernando Prado

Creo que Cine Colombia -al igual que otros similares- es una de las empresas más damnificadas por culpa de la que sabemos y le ha tocado bailar con la más fea como dicen las feministas. En los teatros asustan y no propiamente por las películas de terror tan de moda en estas épocas.



Sin embargo y con gran estoicismo le han puesto el pecho a la brisa y están aguantando y aguantando no sé hasta cuando, a la espera de que se normalicen las cosas lo cual, no nos engañemos, cada vez está más lejano ese dichoso día.



Fenómenos como Netflix, Prime Video y otras comercializadoras de películas han llenado ese vacío tan grande y amparados en el ‘quédate en casa’ hacen su agosto, al igual que DirecTV -cada vez más peor en el servicio- al igual que los tradicionales canales de televisión que afrontan unas crisis que los pueden reventar pero que también se la están jugando por sobrevivir.



Es una verdadera lástima que el experimento de la resurrección de los autocines no hubiera calado como se esperaba porque nos habría permitido volver a esas pantallas gigantes con un sonido espectacular y asientos que se mueven.



A pesar de que los televisores son cada día más gigantescos y con unos efectos sonoros que hacen que uno esquive las balas detrás del sofá, no es lo mismo que el programa de ir a cine con las crispetas, el perro caliente, las sillas reclinomáticas, los cortos, las películas con las últimas tecnologías habidas y ese ambiente cosmopolita que se respira en esos lugares.



Y aquí un lugar para la nostalgia recordando los teatros que acompañaron nuestra adolescencia y en donde vivimos momentos íntimos de grata recordación cuando el ‘dolor de novio’ y lo que venía después nos hacía exhalar gemidos propios de Tarzán aprovechando las carcajadas de películas como ‘El mundo está loco, loco’ y unos western aturdidores, cómplices maravillosos de nuestros encuentros con la lascivia en flor...



Teatros como el Calima y el Bolívar -hoy rescatados para otros menesteres- el Aristi que ojalá corra igual suerte, los Cinemas en la carrera tercera, El Cid de la Carrera Quinta, el Colón de la Calle Once, el México de la Carrera Cuarta, el Imbanaco y el San Fernando cerca al Club de su mismo nombre, el San Nicolás ubicado en la plaza de también su mismo nombre, el Isaac que lo salvó ‘Micha’ Caicedo, el Alameda en donde hoy funciona una iglesia cristiana, el Cervantes cuya ubicación no recuerdo y, vámonos con los que, ubicados por los lados de la carrilera, algunos ofrecían impúdicas películas.



Esta lista me la suministró hace años Orlando Gómez Naranjo, historiador del Cali viejo, advirtiendo que no son todos los que están ni están todos los que son y que la mayoría terminó sus días proyectando películas de cine rojo en blanco y negro: el Imperio, el Caribe, el Avenida, el Rialto, el Palermo, el María Luisa, el Asturias, el Belalcázar, el Sucre y el Cali.



Réquiem pues por esas otrora salas de cine y ojalá que vuelvan los teatros de los centros comerciales que tienen ganada una clientela cautiva que se resiste a cambiar estos cinemascópicos edenes por las adormilantes salas de sus casas.