Octubre 17, 2022 - 11:55 p. m.

2022-10-17

Por:

Mario Fernando Prado

Como reza la canción, todos hemos cambiado en la post-pandemia y apenas ahora nos damos cuenta de la cantidad de personas que están sufriendo por problemas de personalidad y de trastornos mentales más agudos y severos que no son cosas pasajeras y de menor cuantía.



La gente cambió, todos cambiamos y es común la expresión “él (ella) no era así”. Son las mismas personas, más avejentadas eso sí, pero diferentes hasta en el hablar y en el modo de ser.



Me he dado a la tarea de reflexionar en torno a las gentes con quienes tengo algún trato y lo he podido comprobar. Comencemos por mis amigos más cercanos. La mayoría se envejeció de la noche a la mañana.

Antes ágiles y chisparosos, ahora caminan raspando hielo y hasta perdieron la gracia y el salero.



Conducen con dificultad, todo les cae mal, se quedan dormidos en un semáforo, se les olvidan las cosas, no reconocen a sus conocidos, situación que antes le achacaban la culpa a los malditos tapabocas, que no les dejaba ver la mitad de la cara y que ahora menos.



Otros como el gerente del banco, que a duras penas me distinguía, resultó ahora amiguísimo mío y me pregunta por mi mamá, que murió hace un cuarto de siglo, y evoca lejanas épocas en que supuestamente matábamos pájaros con cauchera en el parque del acueducto.



Es que hasta yo cambié y de qué manera: nunca jamás volví a trasnochar y a las 8:00 de la noche tengo la pijama puesta, por eso no voy absolutamente a nada y si me invitan a algo tiene que ser antes de las 6:00 de la tarde para poder retirarme decorosamente, tres horas después como máximo, porque ya me siento trasnochando.



Otra cosa es que me despierto a la una, a las dos, a las tres de la mañana y atormento con mis canciones a una cantidad de gente que yo no sé por qué no me bloquea de sus contactos.



Pero volvamos al comienzo. Creo que las mujeres son las campeonas del ‘por qué coño hemos cambiado”. Como ya lo escribí alguna vez, me ha impresionado que muchas se quedaron con el color natural de su cabello y hoy son unas canosas a quienes, con honrosas excepciones, no les luce el pelo gris y menos el blanco.



Total, cuando uno las vuelve a ver se sorprende de cómo los años se les vinieron encima convirtiéndolas en unas adorables viejitas chuchumecas, a las que siempre seguiremos queriendo, pero anda -como dicen los españoles- qué coño os ha pasado.



Pero claro, esto es solo lo que se ve por fuera, porque a la siquis de estas personas, hombres y mujeres, se le desatornillaron unas tuercas, tema que se lo dejo a Gloria H, a Lucía Nader y a Carlos Climent, expertos en la materia que sabrán decirnos si esto es irreversible y progresivo y si no hay cura para ese apendejamiento.



***

Posdata 1: Qué maravilla la Feria del Libro, un evento que saca la cara por Cali.



Posdata 2: Nada que reinstalan la Estatua de Belalcázar. ¿Cuál es ahora la disculpa?