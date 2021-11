Noviembre 08, 2021 - 11:55 p. m.

2021-11-08

Por:

Mario Fernando Prado

Es indiscutible que el restaurante Platillos Voladores es toda una institución gastronómica del más alto nivel no sólo en Cali sino en Colombia y es además referente internacional de la buena cocina de nuestro país.



Y es que Vicky Acosta le ha puesto ‘alma vida y sombrero’ a su propuesta culinaria que es visita obligada de quienes vienen a Cali y también punto de encuentro de los caleños que quieren paladear los más exquisitos manjares.



Es más, no deja de sorprendernos con permanentes novedades en la carta, producto de sus viajes por el mundo hasta donde ha llevado nuestra gastronomía con un éxito total y ha traído de esos confines recetas que mezcla con nuestros fogones autóctonos que dan como resultado fusiones maravillosas por todos aplaudidas.



Esta fama de Vicky, que sigue siendo la misma persona sencilla y descomplicada que conocimos en sus inicios, la ha sabido adobar con su arrolladora personalidad y su desbordante simpatía que hacen más grata la estancia en su casa del barrio Centenario, para lo cual hay que reservar previamente para no tener que hacer ‘gratas colas’ para conseguir una mesa, y en donde en medio de esos atafagos la sonriente Vicky lanza esas alegres carcajadas que se escuchan por todos los rincones.



Es así como a Platillos Voladores acuden muchísimas personas que son atendidas siempre con distinción y esmero y unas de ellas fueron en día pasado, el candidato presidencial Gustavo Petro y el alcalde Jorge Iván Ospina con otros acompañantes que se ubicaron en uno de los reservados del establecimiento.



Ello provocó desde una caricatura de Luisé, un comentario de una columnista en este diario y hasta una andanada injusta y miserable en esas cañerías en que se han convertido las redes sociales, en las que condenaron y crucificaron a Vicky tildándola entre otras cosas de mamerta, guerrillera y ni para que digo más.



Hay que tener en cuenta que la reserva fue hecha por una persona distinta a los mencionados comensales de ese día, quienes con ocasión de la pasada Feria del Libro se reunieron para tratar el tema de la presentación del libro de Petro. Por otra parte, un establecimiento de estos no puede negarle el ingreso a quienes son representantes del quehacer democrático y que no pesa sobre ellos órdenes de captura o impedimentos para no ser atendidos.



Y el hecho de haberles recibido en un acto NO político -entre otras cosas- no significa simpatía por estas dos personas y menos adhesión o apoyo a sus propuestas y posiciones, que así gusten o no a algunos sectores representantes de esta maldita polarización, nos están llevando a extremos que a nada bueno conducen.



Así que mi querida Victoria Eugenia Acosta Cruz, cero nervios y sigue adelante. Somos miles las personas que estamos contigo y que te aplaudimos por lo que tú haces por esta ciudad, que no es solamente mantener muy en alto un restaurante, que aún en tiempos de pandemia y de paro siguió dando trabajo a casi un centenar de personas, sino también apoyar una escuela de gastronomía en los barrios marginales, entre otras muchos proyectos que hacen que Cali esté en una enorme deuda contigo.

