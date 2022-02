No más teletrabajo

Enero 31, 2022 - 11:55 p. m.

2022-01-31

Por:

Mario Fernando Prado

Ya fue suficiente Quien se iba a contagiar se contagió y quien se iba a morir se murió.



Lo de ahora es una gripiña que a los que están vacunados y usan el tapabocas, se lavan las manos y se cuidan, a los sumos los manda a la cama dos días y, santo remedio.



Ahora, qué hay excepciones, claro, como en todas las enfermedades y como todo en la vida. Pero el hecho es que se ha vuelto a los colegios y a las universidades, los restaurantes, aviones y hoteles abrieron sus puertas y, como dice la canción, “y la vida va”.



Sin embargo, hay también quienes insisten en el aburridorsísimo y amodorrante trabajo en casa que no es más que una dejadez, un “pa’qué me arreglo”, una ociosidad jartísima y un encierro neurasténico que produce cuando menos irritabilidad y hasta ganas de matar y de comer del muerto.



Ya es tiempo de volver a las oficinas, de reunirse con los compañeros de trabajo, de estrechar las manos, de tomarse un café, de disfrutar esos comités que de nada sirven pero que contribuyen a la socialización que se perdió por culpa de una pantalla y de esos mensajes de texto francamente desesperantes. Parece que con la virtualidad, las empresas se ahorran unos pesos. Que el tiempo alcanza más. Que no se pierden horas y horas en los trancones y que incluso, la vida se hace más cómoda.



Es más, aseguran que la tal virtualidad acerca a las familias (o las separa más) y que hasta el sexo sale ganando porque ya el vicio solitario es en compañía. Todo lo que quieran decirme pero, bueno es culantro pero no tanto.



En día pasado fui a una cita en una empresa. Asustaban. Oficinas y oficinas vacías. Donde antes había gente que laboraba y había bulla y hasta algarabía, hoy hay un silencio sepulcral que enfría los huesos. El amigo que me atendió me dijo que él estaba hasta la saciedad del trabajo virtual y lo que se estaba ahorrando en gasolina se le estaba yendo en el pago de gloriahaches y de calmantes. Además, anotó que no tenía eco en sus compañeros de trabajo para volver a volver y que no sabe cuándo es que por fin, regrese a la normalidad laboral.



Es que a eso de la virtualidad hay que cogerle dobladillo. Hay muchas barrigas que acompañadas de las pantuflas y las barbas de tres días dan un aspecto terminal a quienes más parecen unos zombies que unos ejecutivos y gerentes de otrora alto coturno.



¿Y qué me dicen de los que parecen presentadoras de televisión, que se visten bien de la cintura para arriba pero que de la cintura para abajo ‘trabajan’ con la pijama, juegan al ‘rasquetboll’ en bola o con unos shorts raídos y desteñidos porque nadie los ve.



Me viene a la mente el cuento de la señora que se quejaba porque el marido no la sacaba a comer afuera y este optó por darle una sorpresa.

Aprovechando que la pobre salió a comprar cualquier cosa, cuando llegó el maridazo había puesto mantel y hasta candelabros en la mesita del balcón y le dijo “como querías comer a fuera, qué mejor sitio que este” (malo pero cierto).



Así pues que démosle mate al teletrabajo, volvamos a las oficinas y seamos lo que éramos antes. ¡Ah falta que nos está haciendo!

