No estamos tan llevados

Abril 05, 2021 - 11:55 p. m. 2021-04-05 Por: Mario Fernando Prado

De manera oportuna y necesaria, el Presidente de la Cámara de Comercio de Cali le salió al quite a esos comentarios negativos y apocalípticos que nos están vendiendo -y que a veces compramos- en torno a que el Valle está llevado del diablo (para no decir la expresión que sabemos) y que se ha vuelto de común repetición, haciéndole el juego a los interesados en generar caos y desasosiego a tenor con sus aspiraciones politiqueras.



Lo primero que pregonan es que somos un departamento cañadeazúcar-dependiente lo que no es verdad. Cierto sí que esta agroindustria es una gran generadora desarrollo y de empleo con un indiscutible compromiso con la responsabilidad social empresarial, pero así como Cali no es solo salsa, el Valle no es solo caña.



Destaca Piedrahita -candidato a cualquier Ministerio o Embajada- que Cali cuenta con dos clínicas y hospitales -Valle del Lili e Imbanaco- catalogados entre los diez mejores de Latinoamérica y un grupo cooperativo líder en salud como lo es Coomeva y es sede nacional de 3 bancos (Occidente, Coomeva y W) porque el cuarto que es el Popular lo dejamos ir y de financieras líderes como Giros y Finanzas, Fineza y Supergiros que también son de aquí.



Y vámonos a las empresas de Software: Carvajal TyS, Open, Siesa y Compunet fueron paridas en estos potreros, para no mencionar a los fundadores de ‘startups’ digitales expandidos internacionalmente como Rappi, Truoma y Muncher.



Somos también líderes en empresas de tercerización de servicios y en logística con 3 zonas francas permanentes. Y en materia de sedes de multinacionales tampoco estamos tan mal como nos lo enrostran. Aquí tienen su ombligo Nestlé, Johnson & Johnson, Mondelez, Reckitt Berckiser que compiten con firmas locales como Tecnoquimicas -la primera farmacéutica de capital nacional-, Colombina, Aldor, Recamier, Belleza Express y JGB y sería interminable la lista de otras empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos.



Somos el segundo departamento en exportaciones de alta intensidad tecnológica, contamos con dos ensambladoras de motos (Fanalca/Honda y Jero), la primera siderúrgica de capital nacional (Sidoc), las plantas de cemento de Argos y la caleñísima San Marcos, constructoras como Jaramillo Mora (la quinta del país) y Celsia (la cuarta generadora de energía de Colombia).



Studio F, la marca de moda colombiana mejor posicionada en América Latina es orgullosamente vallecaucana y en materia de carne de cerdo está Cervalle primer productor del país, de pollos Cargill/Bucanero, segundo productor nacional y de huevos con los dos más grandes productores de Colombia (Huevos de Oro y Santa Anita -Nápoles)

Imposible no mencionar a la Arrocera La Esmeralda (Arroz Blanquita) y el afamado Té Hindú y sus derivados, altamente posicionados a nivel nacional e internacional.



El anterior resumen -incompleto desde luego- para demostrar la berraquera de esta región a la que le falta quienes carecen más sus logros (cómo hacen los paisas), para que dejemos ese complejo de inferioridad y retomemos las banderas del liderazgo que nos caracterizó.

