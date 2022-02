Luto musical

Febrero 07, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-07

Por:

Mario Fernando Prado

Se fue con su música para otra parte. Juan José Carrubba, el gran pianista argentino que llegó veinteañero a Colombia por allá en los 70 con la orquesta Internacional de Luis Rolero y que vino a tocar a Cali en el Club Campestre experimentando eso que llaman amor a primera vista y que falleció el pasado domingo. Frisaba los 90 abriles y estaba deteriorado de cuerpo y alma.



Por los achaques de su vejez producto de una caída que lo dejó semi invalido, no pudo volver a tocar el piano produciéndole una frustrante depresión tal, que le carcomió el corazón. Sus manos prodigiosas no le volvieron a responder dejándole sin poder expresar sus sentimientos.

Era como si hubiese quedado mudo porque a través de su piano fue como siempre se expresó.



En Cali se hizo famoso como pianista del Club Colombia en donde dejó profunda huella. Conocía las canciones que le gustaban a los socios y apenas les venía entrar al bar o al comedor, de inmediato las interpretaba de manera magistral.



Pero le dio la ventolera por irse con Los Platters que se habían quedado sin pianista y decidió acompañarles en una gira por este continente, radicándose luego en Bogotá deleitando a quienes iban al afamando restaurante Tierra Colombiana pasando luego a los pianos bares de la capital -entre ellos Uniclub- y finalmente siendo pianista de planta del Country Club por casi dos décadas.



En esos años dorados, creó la Fundación de Arte Lírico, grabó discos, dirigió el Coro de la Misa Flamenca y Torera Gitana en España, tocó todas las zarzuelas habidas y por haber y fundó el grupo Su Majestad el Tango.



Pero además acompañó de manera impecable a figuras de talla internacional como Leo Marini, Roberto Ledesma, Armando Manzanero, Lucho Gatica, Alfredo Sadel, Carlos Julio Ramírez, Claudia de Colombia, Leonor González Mina, Roberto Mancini, Carlos Godoy, Alberto Podestá, Carmiña Gallo, Zoraida Salazar y otros más de gran renombre.



Por otra parte, y con su esposa Miriam Uquillas creó Fiebre de Tango, la primera academia seria de tango de nuestro país.



Y es que Carruba no fue solo un virtuoso del piano sino además un arreglista y director musical de los más altos kilates lo que le valió una bien ganada fama y una enorme reputación tanto como músico como una extraordinaria persona.



A quien escribe estas líneas, fue mucho lo que le enseñó a través de sus canciones que hoy trata de tocar imitando ese difícil arte de agradar, evocar y poner al respetable a soñar con las notas y las armonías sin tantos adornos y altisonancias.



Debo decir que me quedé con las ganas de haberle escuchado por última vez y de haber promovido un gran recital con su presencia, pero la verdad, su situación de salud no se lo permitió.



Por estos días en que estoy completando la interpretación diaria de 700 canciones, he decidido y para honrar su memoria, llegar a las 1000, tocadas de manera ininterrumpida, sin repetir ninguna y sin partitura alguna para que desde donde este me las comente, me las mejore y me las corrija, hasta cuando hagamos un ‘cuatro manos’ subidos en alguna nube de esas que cada día están más cercanas…

