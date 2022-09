Septiembre 26, 2022 - 11:55 p. m.

2022-09-26

Por:

Mario Fernando Prado

Como me he propuesto -hasta donde pueda- resaltar las cosas buenas de Cali queriendo ver el vaso medio lleno y no medio vacío, quiero referirme hoy a un evento trascendental para la caleñidad que le está dando lustre a nuestra ciudad y que, de alguna manera, trata de borrar la mala imagen de esta mala imagen que hoy más que nunca está en boca de tirios y troyanos quienes con razón o sin ella, intentan acabarla.



Me refiero a la otra feria de Cali, la que suena cuando lees, la que se baila con las neuronas y aprietas contra el pecho en forma de libro, como bien dice el video promocional de esta Séptima Feria Internacional del Libro que se realizará del 13 al 22 de octubre y no solo en Cali, sino también en municipios y ciudades tales como Santander de Quilichao, Caicedonia, Roldanillo, Candelaria, Palmira, Yumbo , Buenaventura, Cartago, Buga, Florida, Zarzal, Jamundí y Tuluá.



En asocio con la Universidad el Valle, la Secretaría de Cultura del Departamento y los Festivales del Libro y la Cultura, tendrá a Israel como país invitado de honor y una nómina confirmada de escritores nacionales y provenientes del exterior con franjas temáticas como ‘Ver para leer’, ‘El Valle y sus letras’, ‘Estamos unidos’, ‘Mujeres de letras’, ‘Pensar el hoy’, ‘Zumbambicos’, ‘Bienestar’, ‘Soy local’ y ‘Soy visual’.



Especial atención se prestará a los niños con el eslogan ‘Dejad que los niños vengan al libro’, llevándoles lecturas a los las remotos confines del Pacífico y ofreciendo una franja de Neurodiversidad con autores y expertos en déficit de atención y de hiperactividad, síndrome de Down y dislexia, entre otros.



Se espera una masiva asistencia en todas las subsedes de la Feria y en especial en el Bulevar del Río y el Paseo Bolívar magníficamente acondicionado para el certamen.



Felicitaciones anticipadas a sus organizadores: la Universidad del Valle, la Alcaldía de Santiago de Cali, la Fundación Spiwak, los aportes del Ministerio de Cultura y la Gobernación y mención de honor a su directora, nuestra colega periodista Paola Guevara que hizo posible que la FIL prosiguiera en su camino de éxito y realizaciones.



A quienes siguen pensando que Cali no es una ciudad cultural, que solo es una ciudad que se caracteriza por ser rumbera y vagabunda, eventos como la Feria del Libro, Oiga, Mire, Lea, y otros, corroboran que la ciudad tiene un carácter muy distinto al que se le quiere dar, semanalmente hay en Cali eventos, certámenes y exposiciones, se ha formado un movimiento cultural grande en la ciudad, un hecho importante que se deben resaltar.



***

Postdata. Ojo con quienes van a comprar un buggy marca Polaris: no hay servicio de taller ni nada que se le parezca. Es el colmo que un juguete de estos que pasa de los cien millones no tenga un taller que responda ni mecánico que los repare.