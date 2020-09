Humor en la pandemia

Agosto 31, 2020 - 11:55 p. m. 2020-08-31 Por: Mario Fernando Prado

Ante la avalancha de mensajes en torno a las precauciones que deben tomarse para evitar el contagio del Covid-19 a partir del día de hoy, hemos encontrado tantas contradicciones y fake news que uno ya no sabe qué creer ni qué hacer.



Por ello, el pajarraco ha decidido reproducir el siguiente correo que le llegó del arquitecto rolo-patojo Germán Vernaza quien a su vez lo recibió de un chat cuyo nombre no recuerdo.



Ante todo este despelote y poniéndole un poco de humor al asunto, ahí va este escrito.



“El Covid-19 es el virus más misterioso que ha existido. Es muy peligroso porque se contagia rápidamente, pero tarda 14 días en incubar y se muere con jabón.



Es increíble como desaparece si hay grandes agrupaciones de personas con pancartas o haciendo saqueos. Pero si vas al cine, a un concierto, o a un evento deportivo, te atacará con toda su furia.



Si vas a una tienda de ropa se te pega. Pero dentro de los supermercados no.



No se pega al pasar al lado de todo el mundo en los pasillos, pero tienes que ponerte a dos metros de distancia para entrar. Y si llegas tarde se vuelve más contagioso y te va a ser más difícil entrar al súper.



Si compras en una tienda de pueblo o en un restaurante, se te pega. Pero en Carrefour o en Falabella, no.



El virus observa tus compras de alcohol. Si compras más de un six pack o una botella de vino, se cabrea.



Es impresionante cómo se prolifera en las pesas, las máquinas de hacer ejercicio, balones de baloncesto y fútbol, pero no sobrevive en los carritos de supermercado.



Este virus te lo pegan los estilistas, masajistas, dentistas, pero no te lo pegan los cajeros de los bancos, las máquinas recreativas, ni los empleados y repartidores de restaurantes de comida rápida.



Es tan astuto que el virus no molesta a las primeras 10 personas reunidas en un lugar, pero si eres el 11, te contagias.



Así que cuenta bien cuánta gente hay antes de entrar a algún lugar. Esto no se aplica en los supermercados.



El virus es tan inteligente, que si vas en tu coche o moto (solo), te contagia inmediatamente pero si vas en transporte público donde quién sabe cuántos y quiénes se han subido, no te pasa nada.



Si vas a la playa, el virus se entera y te persigue. Pero en los peajes el virus no se queda en las monedas ni en los guantes de los que cobran.



Este virus sabe lo que quieres y ve lo que en realidad necesitas. Si quieres hacerte las uñas o cortarte el cabello, ni la máscara te va a ayudar.



Pero si necesitas un fontanero porque se tapó el baño de tanto papel higiénico que compraste, el virus se debilita y la máscara logra protegerte.



Su virulencia aumenta después de la media noche, así que los negocios de hostelería tienen que cerrar.



El virus también se enfada los viernes por la tarde hasta el lunes a las siete en que hay que ir a trabajar. Es todo un ciclo que tiene a los mejores científicos del mundo confundidos.



¿Qué virus tan caprichoso y extraño no?”.