Gracias, coronel Soler

Diciembre 13, 2021 - 11:55 p. m.

2021-12-13

Por:

Mario Fernando Prado

Así como somos unos verracos para criticar, juzgar y condenar, lo somos también para no reconocer las cosas cuando se hacen bien y ser indiferentes y malagradecidos.



Y esto acaba de suceder con la minga que supuestamente iba a destrozar de nuevo a Cali y se iba a desatar una guerra civil ante la inoperancia de nuestras autoridades.



Hubo incluso personas que se fueron de la ciudad huyendo de las masas enardecidas e incendiarias, otras que hicieron mercados aprovisionándose de rancho y licores, algunos ordenaron tapiar las puertas y ventanas de sus casas y apartamentos declarándose en emergencia por lo que iba a suceder el fin de semana pasado.



Las redes no solo vomitaron sino que defecaron las premoniciones más apocalípticas imaginables, media ciudad se estresó al extremo, presa de un incontenible ataque de nervios. “Esto se acabó”, “nos llevó el p…”, “y ahora quién podrá defendernos” fueron expresiones que fueron subiendo de tono con el correr de las horas.



Se escribieron cosas como “vienen seis mil indígenas armados hasta los dientes”, “nos van a acribillar”, “la consigna es meterle fuego a Cali” y mil barrabasadas más.



Por otra parte, se aseguró que los indígenas iban a tomarse la Estatua de Belalcázar, que traían la escultura de un Misak para instalarla en el pedestal del fundador, que se iban a instalar en unas carpas en la loma de Sebastián y que de allí no la iba a sacar nadie.



Pero a medida que pasaban las horas de ese viernes, nada que sucedía nada. La minga cumplió con lo prometido y solo se presentó un incidente aislado con un bloqueo que pretendieron hacer algunos miembros de un sindicato que fueron repelidos de inmediato por la Fuerza Pública y el intento fallido de agresión contras el Secretario de Seguridad y Justicia.



Ah, y en la Estatua tampoco pasó absolutamente nada: una chiva con unos Misak -no más de 30- que hicieron un pronunciamiento pacífico y se fueron a las pocas horas.



Y, ¿cómo se logró esta pacificación? ¿Por qué no pasó nada? Y la respuesta es porque todas las fuerzas de seguridad (Policía, Ejército, Fuerza Aérea, Armada) por un lado, y las organizaciones de derechos humanos, paz y convivencia, en unas mesas de diálogo con los representantes de los mingueros, les hicieron saber que el Estado estaba preparado para sofocar cualquier intento de alteración del orden público y que ni de fundas se iba a permitir algo parecido a lo que acaeció meses atrás.



Todo lo anterior, hay que decirlo, lo coordinó el coronel Carlos Soler, un estratega y militar retirado, abogado experto en seguridad y en derechos humanos, que contó con el respaldo del Alcalde y -repito- con la colaboración decidida e insomne de todas las entidades anteriormente mencionadas, incluyendo a la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.



De seguro, si Cali hubiera contado con este funcionario en los aciagos días de mayo, todo se habría conjurado y no habríamos llegado a los excesos que se cometieron.



Por eso debemos darle las gracias al coronel Soler y solicitarle que permanezca en su cargo todo el tiempo que pueda para bien de esta ciudad en que harta falta nos hacia la autoridad competente.

