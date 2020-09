El despelote del 18

Septiembre 07, 2020 - 11:55 p. m. 2020-09-07 Por: Mario Fernando Prado

Lo sucedido el domingo pasado en el kilómetro 18 estaba anunciado y cogió con los calzones abajo a quienes tienen la responsabilidad de velar por el orden público. Era de presumirse que iba a haber rumbosa celebración del fin del confinamiento. Sin embargo, solo se apeló a la racionalidad de los caleños, a lo poco y nada que nos queda de civismo, a un número famélico de policías y el fracaso fue total.



Todo comenzó el jueves cuando hordas de motociclistas se tomaron las calles de Cali. Se asegura que fueron más de mil las motos que desfilaron provocadoramente y de manera desafiante. Con un poco de malicia indígena debió suponerse que algo se estaba fraguando para los días posteriores porque además, renacieron los piques dentro y fuera de la ciudad con una convocatoria a través de las redes sociales que habría sido fácil de detectar, pero no.



Tres días después se produjo la aglomeración de motos en el 18 que fueron convocadas a través de esas mismas redes sociales a las cuales ‘se pegaron’ cientos de vehículos para una celebración de altura con frío, niebla, licor, droga, sexo callejero, competencia de parlantes y un desenfreno digno de Sodoma y Gomorra.



Si a lo anterior le sumamos los otros cientos de carros que subieron de paseo y los de quienes tienen casas de campo por esos lares, he ahí la tormenta perfecta que resultó imposible de manejarse. Los videos que han circulado por Internet nos muestran un despelote absoluto que no pudo controlarse y se le salió de las manos a los escasos policías que inútilmente trataron impotentemente de ordenar ese caos, caos que aprovecharon los rateros para robar celulares, joyas, carteras y billeteras al igual que algunas motocicletas.



Hasta una ambulancia del Hospital José Rufino Vivas del municipio de Dagua fue víctima de los vándalos que la desvalijaron y le profirieron daños al parecer irreparables, hechos que duraron hasta bien entrada la madrugada.



Santiago Rodríguez Diazgranados, productor del programa Oye Cali que venía con su familia de El Queremal, llegó como pudo al 18 como a las diez de la noche y debió esperar hasta las dos y media de la mañana para que le dieran vía y fue testigo de excepción de lo que allí sucedió.



Yo no dudo de la positiva labor que adelanta Carlos Alberto Rojas como secretario de Seguridad que harto trabajo realiza en interminables jornadas de 18 horas diarias y es persona proba y asequible, ni se trata de exigir que rueden cabezas en estos momentos de efervescencia y calor, pero sí es urgente e inaplazable afrontar, confrontar y enfrentar este comportamiento anómalo y este vandalismo y la única solución es militarizar este lugar tan icónico de los caleños y referencia obligada de nuestro turismo.



Es tan tremendo el problema que esta militarización debe también instaurarse en otros puntos álgidos de la ciudad. De lo contrario, seguiremos en esta zozobra en manos de un puñado de policías que está demostrado, no se dan abasto.



¡Ah!, y ojo con el puente peatonal del 18 que con tanta gente ahí subida se va a venir abajo tal como lo han advertido desde hace tiempos expertos en el tema.



***



PD. Para rematar, en el pasado fin de semana hubo 19 muertos en “nuestra amada Cali”, como la denomina el alcalde Ospina.