Cuando las monjas no dan más

Marzo 15, 2021 - 11:55 p. m. 2021-03-15 Por: Mario Fernando Prado

A pesar de haber tenido una tía monja, no es que me caigan muy bien algunas de esas religiosas que se la pasan orando y rezándole a las once mil vírgenes en un desocupe que el altísimo las vive castigando.



Incluso hay unas que llaman ‘de clausura’ quienes como su nombre lo indica viven y mueren enclaustradas sin ver la luz del sol y huelga decir, sin haber visto a Dios (el que entendió entendió).



Pero así como hay monjas ociosas, las hay también muy trabajadoras que dedican su vida a las causas sociales, a ayudar a los enfermos y otros menesteres entre ellos la formación de mujeres porque a los hombres los educan los curas.



Cali por ejemplo ha albergado en su seno a algunas comunidades religiosas que desde hace casi un siglo han regido colegios de los más altos kilates.



Que recuerde entre otras, las monjas de La Presentación -cuyas alumnas ‘lucían’ unos espantosos uniformes café popó-, el Sagrado Corazón, la Sagrada Familia, la Consolación, el Stella Maris, El Amparo -que quedaba donde hoy reposa el Hotel Intercontinental-, Nuestra Señora del Rosario y el María Auxiliadora

Desafortunadamente muchas comunidades religiosas no supieron amoldarse a los cambios y evoluciones de las sociedades, no aprendieron a competir y han tenido que cerrar sus centros educativos en medio de agudas crisis económicas.



Pues precisamente a eso estaba abocado el casi nonagenario María Auxiliadora (1933) que ha graduado hijuemil bachilleras que se han destacado en la comunidad y cuyas egresadas encabezadas por Adriana García han decidido sacar adelante su colegio que funciona en un bello edificio que bien podría ser patrimonio arquitectónico, ubicado en San Fernando Viejo.



Es así como un puñado de exalumnas ha conformado un movimiento para recaudar al próximo 25 de este mes la medio pendejada de 300 millones para garantizar la supervivencia temporal de su colegio que cuenta con 200 alumnas pero que tiene capacidad para un millar.



Para el día de hoy han llegado a los primeros ciento y pico de millones provenientes de donaciones de las ex y aportes del sector privado y con la tenacidad de que las caracteriza -secan un papayo en la mitad del Cauca- alcanzarán esa meta en los próximos nueve días lo que le dará oxígeno para dos años, mientras que constituyen un nuevo modelo educativo más acorde con las necesidades y expectativas que requieren los planteles educativos de hoy en día.



‘Cuestión de corazón’ llama la campaña que está convocando a las decenas de miles de egresadas quienes no han dudado en dar su aporte para a esta noble causa.



Así que, si usted es del María Auxiliadora, auxilie a ese lugar en cuyos pupitres luchó contra el álgebra de Baldor y se encomendó a la Virgen María para ganar los exámenes y que no la cogieran en sus precoces picardías.

***

Posdata: el enlace para que conozca cómo ayudar es https://armatuvaca.com/vaca/Ji123805MWX79767

Asoc/.Exal/Colegio María Auxiliadora - Banco Bogotá Cuenta de ahorros No146621362