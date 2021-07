¡ Al agua, patos !

Julio 12, 2021 - 11:55 p. m.

2021-07-12

Por:

Mario Fernando Prado

Esta consigna se le atribuye al expresidente López Michelsen al referirse a las tempranas candidaturas presidenciales de hace no sé cuantos años, instando a que quienes tuvieran interés en ser elegidos, deberían de hacerlo prontamente para así ganar terreno.



Ello hizo, por ejemplo en el Valle del Cauca, Gustavo Álvarez Gardeazábal hace varios años, quien le madrugó a la campaña para la gobernación del departamento y obtuvo más de 600 mil votos y le dio tremenda muenda nada menos que a Carlos Holguín Sardi quien solo llegó a los 250 mil sufragios.



Y eso mismo se le podría decir a Alberto Hadad quien sin padrinos políticos y sin un centavo, ha manifestado su decisión de ser candidato a la alcaldía de nuestra amada Cali, mediante el aval de firmas que va a empezar a recoger desde ya.



El 19 de marzo del 2019, hace exactamente 30 meses, este pajarraco publicó en este mismo espacio una columna intitulada ‘¿Hadad candidato?’, en la que sugirió su candidatura al solio del CAM para competirle a Ospina, al Chontico y a Éder. Hadad lo pensó dos veces y no le paró bolas al asunto.



Sin embargo, creo que la propuesta le quedó sonando y gustando y dos años y medio después decidió seguir las recomendaciones de López y como cualquier pato se lanzó al agua.



Desde luego, no la va a tener fácil porque aún siendo el primero que expresa categóricamente su aspiración, hay otros que le van a hacer la competencia y con este anuncio seguro se alistarán para también echarse al agua más temprano de lo previsto.



¿Y quienes pueden ser sus contrincantes? Desde la misma Dilian y el mismo Chontico hasta José Renán Trujillo y la concejala Diana Rojas. Pero como la política ya no es el arte de servir, sino el arte de lo posible, habrá que esperar que otros patos y patas aparezcan próximamente calentando el panorama electoral de la parroquia.



Y claro, falta que Ospina saque del cubilete su ‘gallo tapao’ porque él sin sucesor no se va a quedar .



Así las cosas, el camino será largo y culebrero. Creo que primero Hadad conseguirá una gran cantidad de firmas y ya con ellas debajo del brazo, se sentará con algunos grupos políticos para obtener los respaldos que necesitará porque a punta de votos de opinión no conseguirá derrotar a las maquinarias que permanecen bien aceitadas y bien afiladas, pero que no le van quitar la independencia que ni de vainas negociará.



¿Y qué propone Hadad? Prácticamente lo mismo que muchos caleños y caleñas están reclamando como la autoridad, el respeto, la equidad y la transparencia pero esta vez con un gran sentido social, una indispensable unión en lo fundamental y una política de inclusión.



Y como el palo no está para cucharas creo que no se le apuntará a obras faraónicas y menos a las consabidas promesas demagógicas para engañar a los votantes.



Pero dejemos que Hadad madure su propuesta ahora que está más mesurado y ha tenido tiempo para estudiar a su ciudad, con un espíritu conciliador que no significa ceder en sus principios básicos. Se abre pues la discusión. Los otros patos y patas tienen la palabra…

​