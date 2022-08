Agosto 02, 2022 - 11:35 p. m.

2022-08-02

Por:

María Isabel Ulloa

Cada mes se reporta la cifra de desempleo y aunque en los últimos reportes hay avances evidentes con respecto al año anterior, no podemos perder de vista un problema que desde antes de la pandemia ya marcaba una tendencia preocupante pero después de ella quedo enquistó de manera más pronunciada: el desempleo juvenil y femenino; para hacernos una idea, en el último trimestre móvil en Cali el desempleo total era de 12,2%, para mujeres la cifra llegaba a 15,1% y a 20% para jóvenes.



Estas cifras seguirán con la misma tendencia si no afrontamos de manera estructural varios retos que tenemos como sociedad. En el caso del desempleo femenino, los asuntos relacionados con el cuidado se deben resolver, no lograremos que las mujeres consigan trabajo o permanezcan en ellos si son las únicas que tienen la responsabilidad de cuidar a los niños y adultos mayores. Y si el Estado y su entorno cercano no les ofrecen el apoyo para cubrir esta labor. En el marco de Compromiso Valle, todos los días tenemos casos de mujeres jóvenes que preguntan con temor qué van a hacer el día que obtengan un trabajo si no tienen con quien dejar a sus hijos. Otras han renunciado a sus trabajos porque sus hijos están enfermos y no cuentan con cuidadores. También vemos mujeres que ven el emprendimiento como un mecanismo de subsistencia ante la imposibilidad de emplearse. Para muchas esta es una excelente alternativa, sin embargo, para otras la historia es diferente, pues no les queda tiempo para dedicarle a su negocio, no cuentan con el conocimiento para hacerlo crecer y en el peor de los casos, se endeudan, pierden el dinero y quedan más empobrecidas después de intentar emprender.



El caso de los jóvenes es igualmente delicado. Muchos jóvenes por los altos niveles de vulnerabilidad en los que viven no terminan el colegio por lo cual se exponen al consumo de drogas y a las bandas criminales. Otros terminan el colegio, pero por falta de experiencia y formación técnica se pasan años sin conseguir trabajo. También hay los que estudian carrera, pero poco pertinente con las necesidades del mercado laboral y en instituciones de pésima calidad. En este caso se necesita lo evidente, mejorar la calidad educativa de nuestras instituciones básicas y medias.



Así mismo, y en línea con el punto anterior, necesitamos garantizar los mejores cuidados para nuestros niños en la primera infancia. Esas mamás deben tener instituciones públicas de la más alta calidad que cuiden a sus niños de edades tempranas. Además, debemos enfocarnos en la educación técnica y tecnológica mejorando la valoración social que hacemos sobre ella, algunos ejemplos internacionales muestran que detrás de la elección de carreras universitarias había temas culturales asociados al prestigio de la universidad y no solo valoraciones financieras. No todos los jóvenes deben terminar una carrera profesional ni todos deben formarse en las áreas tradicionales. Muchos pueden adquirir los conocimientos pertinentes para ser productivos y atractivos para el mercado laboral, a partir de una educación técnica o tecnológica. Ejemplos de esto los tenemos en países como Alemania, Corea del Sur o Singapur.



Como siempre, lo que hay es trabajo. Es necesario que los datos no se vuelvan parte del paisaje y debemos ponernos en la tarea de resolver estos problemas. El sector público tiene que jugar su rol, la academia y el sector privado de la misma forma. Las cifras de desempleo de las mujeres y los jóvenes debe ser un asunto de todos y debemos trabajar en acciones conjuntas para resolver los retos que ya están diagnosticados.