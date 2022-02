Retos sí, avances también 

Febrero 15, 2022 - 11:35 p. m.

2022-02-15

Por:

María Isabel Ulloa

Son muchas las voces críticas que recientemente y sin conocimiento de fondo, han afirmado que a Cali y al Valle del Cauca les va mal, que las iniciativas regionales no avanzan y que el Gobierno Nacional no nos responde. Evidentemente tenemos retos y dificultades, pero no es cierto que nada avanza.



El año 2021, dejó heridas profundas y visibles. La inseguridad: una preocupación que hace que nuestra región, y especialmente Cali, sea el centro de atención nacional por las razones equivocadas. Los niveles de calidad educativa son de los peores respecto a las demás capitales colombianas y el desempleo es de los más altos del país. Además del MÍO que atraviesa por una crítica situación.



Sin duda en estos y otros frentes hay reclamos justificados para hacerles al Gobierno Nacional y a los mandatarios locales. Sin embargo, los que critican y juzgan deben analizar cuál es su responsabilidad y su contribución a la solución. No contribuye a la mala percepción que tienen los ciudadanos sobre el futuro de nuestra región, que quienes tenemos la posibilidad de divulgar lo que pensamos, no contemos las historias completas.



Un tema central para medir el diálogo regional con el Gobierno Nacional, son los proyectos de infraestructura. Para muchos nos ha ido mal, pero tenemos hechos c para mostrar lo contario. Empezamos con la adjudicación de la nueva malla vial que comprende la construcción de obras en accesos urbanos por $1,2 billones. La concesión ya inició y está realizando mantenimiento y operación en los corredores. Seguimos con la Mulaló - Loboguerrero, es cierto que este proyecto 4G lleva un retraso considerable, sin embargo hay que resaltar que el año pasado se avanzó en la licencia ambiental. El reto es lograr que el Gobierno y el concesionario se pongan de acuerdo para poder avanzar.



Luego, tenemos la anhelada terminación de la doble calzada Buga - Buenaventura. Hace poco se habilitaron 5 de los 9 km que comprende el tramo Calima-Loboguerrero. Así mismo, al cierre de 2021 se abrió la licitación en prepliegos para la concesión que finalizará la doble calzada por valor de $2,2 billones. Además, el Gobierno Nacional confirmó que los recursos están asegurados y que en las próximas semanas la licitación quedará en pliegos definitivos, con lo cual la adjudicación se daría en julio de 2022.



Sobre el aeropuerto, finalizó la estructuración e inició la fase de aprobaciones gubernamentales. Esperamos que este gobierno deje listo el proceso contractual. El reto es que la concesión que llegue sea la herramienta para modernizar el aeropuerto, aumentar destinos y atraer pasajeros y carga.



En el tren de cercanías se están haciendo los estudios de factibilidad y se lograron autorizaciones de asamblea y concejos para la creación de la Autoridad Regional de Transporte y el ente gestor. En el ferrocarril del Pacífico se aprobaron recursos por cerca de $20.000 millones para la estructuración del proyecto que busca que su puesta en marcha sea exitosa. Se adjudicaron $42.000 millones para el mejoramiento de la vía Ansermanuevo - Mediacanoa. Y finalmente en el dragado de profundización del puerto de Buenaventura, se terminó la estructuración de la factibilidad y se avanza en las consultas previas.



Cada uno de esos proyectos tienen retos y dificultades, pero lo que tienen en común es el trabajo en equipo entre la Gobernación, el Bloque Parlamentario, los gremios y ProPacífico. Es importante contar que hace poco cuando creíamos que los recursos de la Buga- Buenaventura se perdían, después de una estrategia conjunta, el Gobierno aseguró que la licitación de la Buga - Buenaventura continúa. En conclusión, retos y dificultades siempre existirán pero debemos enfocarnos en la acción y no simplemente en la queja.

​Sigue en Twitter @MariaIUlloa