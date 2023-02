Enero 31, 2023 - 11:35 p. m.

2023-01-31

María Isabel Ulloa

Recientemente hemos oído mucho sobre los contratos de prestación de servicios debido a la circular que expidió Función Pública acerca de este tipo de vinculación para personas que trabajan en el Estado.



No es un secreto que buena parte de las entidades públicas de todos los órdenes tienen que recurrir a este tipo de contratación para cumplir con sus funciones, dado que dentro de los cargos de planta no cuentan con las capacidades específicas o suficiente equipo humano para ello. Parte de esta historia, sobre todo en lo territorial, se remonta a finales de los 90 cuando un número importante de municipios y departamentos se quebraron existiendo el situado fiscal. Muchos de estos entes territoriales entraron a la ley 550 (ley de quiebras) por lo que se implementaron políticas de saneamiento fiscal en el marco de la ley 617.



En conclusión, los municipios y departamentos, dependiendo de su categoría, debían tener plantas reducidas y contratar con recursos de inversión los programas y proyectos temporales. Varias cosas han pasado desde ese momento. Sin embargo, las entidades territoriales siguen teniendo las mismas plantas, cada día con más funciones que atender, esto sumado a que los contratos de prestación de servicios, pagados con recursos de inversión, han crecido exponencialmente.

Hace solo siete años se hizo en Cali una reforma administrativa. En principio, esa era la oportunidad para que nuestra administración se modernizara y pudiera asumir las nuevas realidades y cumplir a cabalidad con funciones que ya eran permanentes. Esta reforma cumplió todos los requisitos de la ley 617 y el Ministerio de Hacienda y fue aprobada por el Concejo de la ciudad. En ella, se reconoció la necesidad de contar con algunos contratistas, sin embargo, se planteó una reducción sustancial de los contratos de prestación de servicios en el tiempo.



Según datos de Mi Cali Contrata Bien, desde el 2018 los contratos de prestación de servicios no se han reducido, por el contrario, han aumentado y están por encima de la cantidad de contratos de este tipo que otras ciudades del país. Dejando a un lado la temporalidad de los mismos, tener un promedio al año de 11 mil contratistas que le costaron a la ciudad aproximadamente $1,7 billones, sin duda no es un tema menor.



En gracia de discusión, se podría argumentar que una buena parte de estos contratos se hicieron para hacer estudios de proyectos necesarios para nuestra ciudad dado que teníamos un déficit de proyectos maduros.

También se puede argumentar que con estas personas se hicieron políticas públicas importantes para nuestro futuro. Estos pueden ser argumentos razonables. Sin embargo y sobre todo considerando que empieza la carrera para elegir nuevo alcalde, es muy importante conocer cuáles son esos proyectos, el resultado de esas contrataciones, el estado de los entregables bien sean estudios, políticas u otros. Cali no se puede dar el lujo de perder un monto tan alto. Por esto, es fundamental hacer un consenso ciudadano sobre las prioridades de ciudad en el mediano plazo para que, cualquier recurso que se invierta construya sobre lo construido.



Además, no podemos perder de vista la necesaria discusión sobre la disminución definitiva de los contratos de prestación de servicios y reducir al mínimo necesario la cantidad de personas contratadas con esta modalidad. Tener buenos funcionarios públicos requiere estabilidad, desmarcarse de presiones políticas y buena remuneración. Por eso una revisión de la planta de la ciudad y sus capacidades reales es una necesidad.



Exigir una alcaldía eficiente es nuestra obligación y tenerla es nuestro derecho. Como ciudadanos debemos cuidar cada peso que se gasta la ciudad y por eso debemos saber cuáles fueron los resultados de esos 11 mil contratistas.

*Directora Ejecutiva de ProPacífico