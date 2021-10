Generación de oportunidades

Octubre 26, 2021 - 11:35 p. m.

María Isabel Ulloa

Después de las protestas que sucedieron en mayo y junio de este año es mucho lo que se ha dicho, pero creo que también es mucho lo que se ha hecho. Sin duda, todos estamos de acuerdo en las inmensas desigualdades que existen en nuestra región, que se exacerbaron durante la pandemia y los bloqueos. Por ejemplo, solo en Cali se llegó al 36% de desempleo entre abril y mayo, y aproximadamente 180.907 personas entraron en condición de pobreza multidimensional (esto equivale casi a la población de un municipio como Tuluá). A lo largo de este tiempo, he escuchado diversas formas y fórmulas para combatir este flagelo.



Por un lado, están los que ven y siempre verán el vaso medio vacío y que, sin hacer mucho para encontrar soluciones, consideran que todo está mal y que nada de lo que se hace servirá para solucionar las problemáticas. Por otro lado, están los que creen que cualquier acción pública o privada para luchar contra estas desigualdades es mero asistencialismo y consideran que esta problemática se combate únicamente con regulación que apoye a las empresas para que se creen, se fortalezcan y generen empleo. Evidentemente somos muchos los que estamos en la mitad de esos extremos.



Después de casi cuatro meses de dialogar y de conocer más a fondo la problemática de nuestra región, creo que no se generan oportunidades sólo con regulación, aunque este mecanismo evidentemente ayuda a las empresas ya constituidas y formales. Las calles están llenas de ganas, buenas ideas y muchos buenos productos y servicios que sólo requieren un empujón para dar el salto. Por esto creo que se deben buscar los mecanismos que brinden apoyo personalizado y con un claro enfoque de sostenibilidad en el mediano y largo plazo a todos aquellos que necesitan esa oportunidad, así para muchos esto suene a asistencialismo.



Quisiera dar algunos ejemplos concretos de lo que estoy hablando. En Compromiso Valle hemos apoyado más de 90 comedores comunitarios y cada uno de ellos tiene al menos una gestora. Cuando arrancamos, el primer objetivo era combatir el hambre, pero siempre tuvimos claro y así lo comunicamos, que nuestra meta final era la sostenibilidad de esos comedores, haciendo de esas gestoras o gestores emprendedores. En ese momento no dimensionamos el valor de los comedores en cuanto al tejido social que se crea y fortalece alrededor de la comida. Así mismo, en la mayoría de las gestoras encontramos líderes innatas que quieren apoyar a su comunidad genuinamente. Hoy en día tenemos más claro que la comida que se entrega es solo el trasfondo de lo que realmente pasa en los comedores: el trabajo comunitario, el liderazgo y la generación de ingresos para las gestoras y beneficios para la comunidad que, de lejos, son los objetivos más reconfortantes de todo este ejercicio.



Otro ejemplo es el de miles de emprendimientos que, siendo todavía de subsistencia, tienen un potencial enorme, pero definitivamente aún no son de alto potencial. A estos emprendimientos se les para pocas bolas, aunque tengan un potencial enorme de generación de ingresos que se traducen en generación de oportunidades. Estoy segura de que muchos de estos emprendimientos con una conexión comercial clave, pueden dar el salto. Por esto, el apoyo diferencial para ellos es tan importante.



Hoy en día tengo claro que si no hubiéramos arrancado con acciones que muchos juzgan de asistencialistas no hubiéramos encontrado todo el potencial de estas personas y emprendimientos. Por esto invito a no ver el mundo en una sola tonalidad y sobre todo a encontrar oportunidades y maneras de aportar en todos los entornos y lugares. El desarrollo de nuestra región lo alcanzaremos con y desde las comunidades.



