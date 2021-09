Encontrarnos

Agosto 31, 2021 - 11:35 p. m.

Por:

María Isabel Ulloa

Hace poco le contaba a alguien cercano que en mis más de 15 años de vida profesional, buena parte de ella en el servicio público, no había tenido como ahora, esa sensación del deber cumplido al ver que estoy contribuyendo a hacer la diferencia, aportando a que muchas personas puedan transformar sus vidas.



Esta sensación no se da gracias a la puesta en marcha de grandes programas sofisticados hechos desde los escritorios, tampoco ha sido fruto de estudios diagnósticos llenos de cifras, sino de horas de conversaciones que me han permitido aprender, y mucho, de personas que nunca pensé que me iban a enseñar tanto.



Después de los bloqueos y de que empresarios, de todos los tamaños, decidieran salir a la calle a escuchar y hablar con muchas de las personas que se estaban manifestando, he tenido la oportunidad de conocer a John, Paola, Obando, Michele, Felipe, Iván y Andrés, sólo por mencionar algunos nombres de quienes han tenido la generosidad de contarnos sus historias, anhelos, ganas de ayudar a su comunidad y sus proyectos.



Muchos de ellos con procesos sociales ejemplares y otros con unas ganas inmensas de ayudar a los suyos. Personas buenas, no todos tan jóvenes, muchos con estudios, otros con muchas ganas de emplearse o de estudiar. La mayoría la tienen clara, saben qué quieren y sólo piden apoyo para fortalecer sus procesos. Nos piden que construyamos con ellos. También hemos conocido emprendedores, gente berraca que le ha apostado a sus ideas y que buscan apoyo para seguir fortaleciendo sus negocios.



No todas las conversaciones, relaciones o espacios han sido fáciles. Discusiones y críticas siempre serán bienvenidas, pero perpetuar relaciones asistencialistas o transaccionales no es la salida. En definitiva, sólo puedo agradecer esta oportunidad que me ha brindado mi trabajo y más concretamente Compromiso Valle.



Hoy, tras las dinámicas que se han generado desde esta iniciativa de ciudadanos, empresarios y fundaciones, creo más que nunca que es más lo que tenemos en común que lo que nos distancia. Además, creo que todos coincidimos en que queremos sacar nuestra ciudad y departamento adelante y la fórmula no es tan difícil: encontrarnos, construir juntos y generar oportunidades. Cada uno desde su esquina debe comprometerse con lo que puede o lo que les corresponde. Con Compromiso Valle los ciudadanos y los empresarios estamos poniendo nuestro granito de arena. Los gobiernos Nacional, Departamental y Local deben hacer su parte.



En casi todas las conversaciones que he tenido hay mucha desilusión por promesas incumplidas. Tengo claro que esta vez no nos podemos permitir que eso siga pasando. Desde Compromiso Valle, las entidades gestoras, ejecutoras y aliadas tenemos como obsesión cumplir, no comprometernos con nada que no podamos, con el ánimo de empezar a cambiar esa realidad y ser parte de la solución, pero sobre todo debemos seguir fortaleciendo la confianza que este ejercicio y algunos otros han generado.



¡Invito a todos los que aún no se han unido a que se sumen a Compromiso Valle! Tenemos en nuestras manos una gran oportunidad de seguir construyendo juntos.



*directora de ProPacífico

