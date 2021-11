El empleo, la pertinencia y la inclusión

Noviembre 09, 2021 - 11:35 p. m.

2021-11-09

Por:

María Isabel Ulloa

Aunque hace un buen tiempo entendí que tener pertinencia en la educación era uno de los temas más importantes a mejorar en nuestra región, después de lo sucedido en abril, mayo y junio fue aún más clara para mí la necesidad de trabajar en esta materia. Debemos enfocarnos en fortalecer la educación desde la básica hasta la profesional, pero para el caso de esta última, si no logramos enfocarnos en su pertinencia, no estaremos haciendo bien la tarea y por ende seguiremos dejando a un lado a los jóvenes. Con esto podemos brindar mejores oportunidades de empleo para ellos.



La tasa de desempleo de jóvenes fue del 31,2% para Cali en el trimestre móvil de junio-agosto de 2021. Si bien este dato se debe principalmente a los problemas de la pandemia y el paro, se combina con viejas formas de hacer las cosas y sobre las cuales se debe volver para tener una visión constructiva y mejorar las expectativas.



Debemos tener en nuestra ciudad la posibilidad de conectar a las personas que están ofertando empleo con quienes lo buscan. En este punto me refiero a mi experiencia más cercana con Compromiso Valle, donde nos hemos encontrado con muchas empresas con disponibilidad de empleos, también con mecanismos como bolsas de empleo y, por supuesto, con muchas personas con ganas de trabajar. Sin embargo, encontramos que muchos jóvenes no consiguen ubicarse y hay vacantes que no se cubren. Hay unas disparidades entre lo que están requiriendo las empresas y la oferta con la que estamos llegando a los jóvenes.



Esto no debería pasar con los mecanismos que tenemos: legislación, organizaciones dedicadas al tema, bolsas de empleo y otras formas de intermediación laboral, entre otras. Sin embargo, pasa, aunque no necesariamente porque se esté realizando mal el trabajo o no se lleve a cabo la tarea. Algunas ideas de la experiencia reciente nos llevan a entender que parte del problema es la falta de políticas de inclusión en las empresas. Es indudable que hoy en día muchas de ellas rechazan a personas por vivir en cierto barrio, por tener un familiar en la cárcel o por tener tatuajes. Así mismo, hemos ratificado que muchos de los jóvenes no tienen los perfiles que las empresas están buscando, comprobando que la pertinencia educativa es una necesidad.



Adicional a lo anterior, en el Valle del Cauca tenemos algunos sectores que rápidamente pueden generar miles de empleos muy bien remunerados. Sólo para dar un par de ejemplos, tenemos el sector de BPO y de tecnología. En este último tenemos una gran fortaleza en nuestro departamento con empresas emblemáticas y de mucha importancia a nivel nacional que todos los días necesitan más y mejor talento humano.



Sin duda alguna, tenemos retos en realizar una sinergia entre la educación existente y la que necesitamos. También en cómo conectamos la oferta y la demanda laboral. Ninguno de los dos temas nos da espera y entre más posterguemos su solución, más profundizamos las brechas sociales que persisten en nuestra ciudad. Lo que resulta alentador es que hay voluntad de las partes, nuestros jóvenes quieren, las empresas también. Por esto estamos seguros de que este panorama cambiará en el corto plazo, sin embargo, necesitamos ponerle el ojo a la educación y su pertinencia.

