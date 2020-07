Cambio de narrativa

Julio 05, 2020 - 06:25 a. m. 2020-07-05 Por: María Isabel Ulloa

Desde hace algún tiempo muchas voces han manifestado su preocupación por la falta de avance en las obras de infraestructura del Valle del Cauca. Obras que, por una u otra razón, no se han materializado o no cuentan con una ruta de ejecución clara.



Algunas son deudas históricas, no sólo con el Valle del Cauca sino con el país, como es el caso de la vía Buga -Buenaventura. Otras, son antiguos anhelos, sueños compartidos por generaciones, que sólo hasta ahora empiezan a tomar forma, como el Tren de Cercanías. También está el dragado de profundización de puerto de Buenaventura, la nueva concesión del Aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, el Aeropuerto Gerardo Tovar de Buenaventura y la nueva malla vial del Valle. Todas estas necesidades evidentes de la región y muchas de ellas, determinantes para la competitividad nacional.



Muchos se estarán preguntando qué podemos hacer para que los vallecaucanos no sigamos con las prioridades claras, pero sin las obras materializadas. Lo primero es reconocer lo que se ha hecho y lo que estamos haciendo bien, sin querer decir que sea suficiente. Es claro que hasta no ver las obras en ejecución o terminadas no podemos estar satisfechos. Pero también es claro que no estamos inmóviles.



Digo estamos porque creo que nunca antes la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali, el Bloque Regional de congresistas, los gremios y ProPacífico, habíamos estado tan articulados ni nos habíamos visto tan unidos ante el Gobierno Nacional. Sin duda, tendremos que seguir afinando los mecanismos de alineación y presión efectiva, además de no sucumbir a las tentaciones individualistas, pero nuestra dinámica ya es diferente y esto es algo para resaltar.



Hemos entendido que todos jugamos un rol para materializar los proyectos. Aquí el concepto del liderazgo colectivo se está dando, aunque para muchos aún no sea evidente. La renovación del liderazgo del Valle del Cauca es real y debemos promover y visibilizar la capacidad de trabajar conjuntamente el sector público y el privado, en pro del beneficio común.



Cito algunos ejemplos:



En 2019, gracias al trabajo articulado con el Bloque Regional y de Congresistas, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y representantes civiles, el departamento incrementó sus recursos en el Plan Nacional de Desarrollo en $3,6 billones, pasando de recibir $49,3 a $52,9 billones.



También se entregaron los estudios de prefactibilidad técnica avanzada del Tren de Cercanías, esto como resultado del trabajo articulado entre la Gobernación del Valle del Cauca, las alcaldías de Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo y la Embajada de Francia. Durante el año 2020 se ha venido trabajando en los componentes técnicos y financieros para lograr el inicio de la fase de factibilidad.



En abril de 2020 se dio apertura al proceso de licitación de la Nueva Malla Vial del Cauca, la cual comprende los accesos a Cali y Palmira y es el primer proyecto 5G del país. El proyecto plantea inversiones en obras nuevas por $1,06 billones, lo que generará alrededor de 4000 empleos.



En cuanto a la vía Buga - Buenaventura, el Invías adjudicará el próximo 14 de julio la construcción de 8,5 km en doble calzada entre Cali y Loboguerrero. Se prevé que en el último trimestre del año se inicien los trabajos de construcción que incluyen cuatro viaductos y dos puentes, y generarán más de 3.000 empleos directos.



El pasado Consejo Fundacional de ProPacífico fue una prueba más de articulación regional. La unidad de voz regional fue evidente. Nuestros pedidos y prioridades fueron claros.



Este no es un mensaje triunfalista en absoluto. La tarea sigue y aún hay mucho camino por recorrer. Sin embargo, creo que el panorama no es tan crítico como algunos lo ven. Invito a los diferentes actores a seguir trabajando juntos, pero también, a cambiar la narrativa sobre nuestra propia gestión, reconociendo los retos sí, pero también los avances.



* Directora Ejecutiva ProPacífico