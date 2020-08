Cambio de narrativa (II)

Agosto 06, 2020

Hace unas semanas propuse cambiar la narrativa sobre nuestra gestión regional en materia de infraestructura. Mencionaba que, aunque hay pendientes y retos por delante, más aún en medio de la pandemia, también tenemos avances importantes los cuales hemos logrado gracias a un liderazgo renovado y articulado, tanto público como privado, que a veces nuestra percepción colectiva no ve.



Hoy quiero ahondar en esta reflexión y extenderla a otros frentes. Muchas veces los vallecaucanos somos los primeros que no hablamos bien de nuestra región y eso pasa porque nos vemos con pesimismo, nos enfocamos en reconocer los logros de otros y no en ver los propios. Así, un diálogo regional negativo genera un efecto adverso, perjudicial para el sentir colectivo y la generación de confianza. Sin embargo, debo reafirmarlo: aquí están pasando cosas. Y muchas. Los invito a reconocer y apropiarse de nuestros logros. Cito algunos ejemplos que deberían hacernos sentir orgullosos y motivados a seguir trabajando por nuestra región:



La pobreza es uno de nuestros mayores retos. Sin embargo, según cifras recientes del Dane entre 2018 y 2019 el Valle del Cauca redujo su pobreza multidimensional en un 3,3%, superando a la región central y a Antioquia. En la actualidad, el departamento tiene la segunda mejor calificación en esta materia después de Bogotá.



El Valle no es solo caña, y la caña no es solo azúcar. Tenemos encadenamientos productivos destacables a partir de un sector agroindustrial que trabaja de la mano con la industria manufactura y química, la generación de energía, la industria papelera y de empaques. Estos sectores nos permiten entender por qué Cali es altamente atractiva para la inversión extranjera y por qué, aún en medio de la crisis, la manufactura y la agroindustria reportaron 158 mil personas ocupadas en Yumbo y Cali para el mes de mayo.



Además, tenemos espacios y modelos de negocio altamente innovadores como Zonamérica, la única zona franca exclusiva de servicios del país y cuya operación sólo se encuentra en Uruguay, Colombia y China. Es un polo de atracción de inversión extranjera de alto valor agregado y ofrece al talento local, una experiencia laboral excepcional.



En medio de las dificultades que nos ha traído el Covid-19, hemos demostrado que juntos hacemos más: #UnaSolaFuerza, la campaña regional de donaciones, reunió $15.288 millones que han permitido la entrega de 74.430 mercados a familias necesitadas y más de 2 millones de unidades de elementos de protección como mascarillas, guantes y gorros. La iniciativa fue posible gracias al aporte de 120 empresas y 470 personas y ha beneficiado a 66 municipios en el Valle, Chocó, Cauca, y Nariño. Todo esto se hizo en coordinación con los mandatarios, un ejemplo de articulación público-privada.



Además, la semana pasada se publicó el Índice de Competitividad de Ciudades. De las 32 evaluadas, Cali ocupa el primer lugar en desempeño administrativo y el tercero en gestión fiscal. Esto demuestra que la ciudad cuenta con alta capacidad de gestión de recursos, autonomía fiscal y capacidad de ahorro, además combina con un departamento que pasó de estar varios años en ‘ley de quiebras’, a recuperar su categoría especial en 2018 y a tener por dos años consecutivos, altas puntuaciones por parte de las calificadoras de riesgo por su gestión fiscal y ser reconocido por el Gobierno Nacional por su desempeño fiscal.



Seguramente se quedan muchas cosas sin mencionar. Invito a más columnistas a escribir sobre esto, invito a líderes de opinión a destacar desde sus espacios lo que hacemos bien. Pero por encima de todo, invito a cada uno de los vallecaucanos a volverse nuestros mejores embajadores. No podemos seguir elogiando otras regiones como si sus logros fueran los únicos, o los nuestros fueran inferiores. El Valle del Cauca fue grande, lo es y seguirá siendo. Debemos creernos el cuento.



*Directora Ejecutiva ProPacífico



