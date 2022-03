Bloque por el Valle

Marzo 15, 2022 - 11:35 p. m.

2022-03-15

Por:

María Isabel Ulloa

Todos deseamos el desarrollo del Valle del Cauca y son varios los pasos que se deben dar para alcanzarlo. Lo primero es tener un plan claro y para ser legítimo, debe reflejar las necesidades de los ciudadanos y establecer prioridades. Los planes de desarrollo son la principal herramienta para que las prioridades de los territorios estén en blanco y negro y se hagan valer. Estos instrumentos no sólo son votados por el Congreso, asambleas o concejos dependiendo si es un Plan de Desarrollo, Nacional, departamental o municipal, sino que son construidos por mandatarios elegidos por votación popular de manera participativa.



En el Valle llevamos años construyendo esas prioridades a través de un trabajo articulado entre el sector público, privado y civil. Prioridades que no son ni excluyentes ni exclusivas, pero definitivamente son detonantes de procesos de desarrollo. Muchos de estos grandes proyectos y programas priorizados requieren de políticas públicas nacionales que sean ejecutadas y aprobadas por el Congreso de la República, por lo cual, tener una buena bancada regional, es fundamental. Sin duda, la que está terminando su periodo ha hecho una buena labor. Este proceso inició con la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de los proyectos más importantes para el Valle del Cauca, lo que representó un aumento de $3,6 billones del presupuesto nacional 2018-2022 para el departamento.



El Bloque Parlamentario saliente se caracterizó por el seguimiento y acompañamiento riguroso a los proyectos de alto impacto regional. Se volvió costumbre, como debe ser, tener reuniones locales con altos funcionarios del Gobierno Nacional para dar reporte de su avance.

Como logros destacables tenemos: los recursos que se aseguraron para la factibilidad del tren de cercanías, que está en ejecución. El reto ahora es lograr la cofinanciación del Gobierno Nacional para construir el primer tramo. Además, en el corredor Buga – Buenaventura, se lograron los recursos para la construcción de 9 km entre Calima y Loboguerrero, actualmente en ejecución, y la apertura de la licitación para la finalización de este corredor de competitividad. También, se adjudicó la concesión de la nueva malla vial del Valle.



De otro lado, se logró finalizar la estructuración del dragado de profundización del canal de acceso de Buenaventura y de la modernización del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. En este sentido, la principal tarea para el nuevo bloque es lograr la mayor celeridad en las aprobaciones gubernamentales, para abrir los procesos de selección e iniciar las obras. Finalmente, para el norte del Valle, se logró el inicio del proyecto Vías del Samán que comprende, entre otras, el mejoramiento de la vía Mediacanoa – Ansermanuevo. Otro logro fue la inclusión del cumplimiento de los compromisos del paro cívico de Buenaventura, es decir su agenda social, dentro de la agenda del Gobierno Nacional.



Como en todo hay retos. Este último año el bloque se reunió menos, pero sin duda varios de sus integrantes siguieron haciendo la gestión para sacar adelante los temas. Es muy importante que ni lo político ni ideológico se atraviese y frene este trabajo. No podemos perder lo construido que ya está dando fruto. Tenemos que mantener y fortalecer la dinámica de trabajo articulado para que la agenda de desarrollo regional siga avanzando. También es muy importante no perder de vista temas cuyo seguimiento es más complejo y de perspectiva más amplia como la calidad educativa, el funcionamiento del sistema de salud y los asuntos ambientales.



El nuevo bloque, que se renueva en una buena parte y que lamentablemente pierde miembros en senado, tiene el reto de hacer mucho más que el bloque que termina. La vara queda alta. Junto a la Gobernación, las alcaldías, ProPacífico y los representantes del sector público, privado y civil, ¡sigamos siendo equipo!



* Directora Ejecutiva ProPacífico

Sigue en Twitter @MariaIUlloa