Diciembre 21, 2021 - 11:35 p. m.

2021-12-21

Por:

María Isabel Ulloa

Muchos querrán que el año 2021 quede en el olvido. Si bien este trajo enormes dificultades, también es necesario analizarlo desde otra óptica.

Aún en medio de grandes retos, 2021 dejó, en suma, cosas muy positivas para Cali y el Valle del Cauca.



El arranque no fue fácil: los cierres a causa de la pandemia no permitían una reactivación contundente. Pronto llegó la vacunación y aunque el ritmo no fue bueno al inicio, debemos reconocer a las secretarias de Salud de Cali y el Valle por su enorme esfuerzo para manejar esta pandemia. En este punto el sector privado vallecaucano no se quedó quieto: desde ProPacífico lideramos la estrategia Mejor Juntos y logramos vacunar a 144 mil personas con el apoyo de Fundación Valle del Lili, Clínica Imbanaco, Clínica Versalles y Christus Sinergia.



Además, muchas empresas vacunaron a sus empleados y familiares con el apoyo de Comfandi, y bajo la estrategia liderada por la Andi. Gracias a la unión de esfuerzos públicos y privados, hoy tenemos el 57,5% de los caleños y 50,9% de los vallecaucanos con esquema completo de vacunación. El reto continúa, pero el avance es evidente.



Las cosas iban mejorando respecto a la pandemia, cuando llegaron los bloqueos entre abril y junio. Los 40 días más difíciles que hemos vivido en nuestra historia reciente de la región. Los efectos negativos están ampliamente documentados, pero sin duda estos bloqueos nos dieron una oportunidad: la de vernos de otra manera y construir conjuntamente un futuro mejor para todos. Así, a partir del diálogo nació Compromiso Valle, uniendo ciudadanos, empresas y fundaciones en torno a la construcción de oportunidades para quienes más las necesitan.



A cinco meses de su nacimiento, Compromiso Valle ya tiene 15 mil beneficiados en 31 proyectos. Si bien los resultados son importantes, lo más valioso es la confianza entre personas que nunca antes habían dialogado y que no creían tener propósitos comunes. Gracias a estas conversaciones humanas nos hemos dado cuenta de que, aunque venimos de contextos diferentes, todos queremos un mejor territorio para vivir. Y lo más importante: descubrir cómo generando oportunidades podemos transformar vidas.



El año termina con señales optimistas: el desempleo sigue bajando en el último trimestre móvil se ubicó en 12% en Cali y también nos alegró la buena organización de grandes eventos internacionales como los Juegos Panamericano Junior y el festival Petronio Álvarez.



Además, los proyectos regionales no se detienen: los estudios de factibilidad del tren de cercanías avanzan y los concejos de Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí, y la Asamblea Departamental autorizaron la creación del ente gestor del tren y la autoridad regional de Transporte, paso necesario para su viabilidad. Así mismo, se adjudicó el proyecto 5G de la Malla vial del Valle e inició la fase de pre construcción de las obras nuevas en los accesos urbanos. La doble calzada Buga-Buenaventura abrió licitación en fase de prepliegos. Esperamos en enero de 2022 que se publiquen los pliegos definitivos y la adjudicación en julio. La Vía 4G Mulaló-Loboguerrero, obtuvo la licencia ambiental en firme y se están buscando acuerdos con el concesionario para iniciar obras.



No nos podemos olvidar de las grandes preocupaciones: El MÍO y su sostenibilidad, Emcali y el destino de la empresa pública más importante de los caleños, además de la idea de una ‘Cali Inteligente’ sin tener claros los planes de mediano y largo plazo de dicho proyecto.



Hoy podemos elegir ver el vaso medio lleno o medio vacío. Me quedo con la primera opción y con la convicción de seguir trabajando duro por esta región.



*Directora Ejecutiva de ProPacífico

​Sigue en Twitter @MariaIUlloa