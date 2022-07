Rodolfo, una novedad frustrada

Junio 30, 2022 - 11:50 p. m.

María Elvira Bonilla

Los reflectores están puestos, y con razón, sobre el presidente electo Gustavo Petro y sus primeros pasos dados bajo la sombrilla del Acuerdo Nacional propuestos. Iniciativas todas bien recibidas. Sin embargo, hay un jugador en esta contienda presidencial cuya derrota coyuntural no puede borrarlo del mapa político: Rodolfo Hernández. Un extraño personaje intentando navegar de una manera distinta y original en el áspero y azaroso mundo de la política con una única consigna: no robar, no mentir, no traicionar.



Valoro especialmente sus casi 6 millones de votos sacados de manera clara en la primera vuelta con su propuesta de enfrentar de raíz la corrupción y la politiquería que le permitió conectar directamente con una población urbana de clase media hastiada, que ha visto sus esfuerzos de trabajo por prácticas que terminan quedándose con buena parte del presupuesto público destinado al desarrollo de la sociedad. Su mensaje llegó de manera directa a una ciudadanía silenciosa, con el uso novedoso de las redes sociales y de todas las herramientas digitales, sin intermediarios ni estridencias publicitarias, discreta pero efectiva y profundamente democrática. Mientras el candidato del Pacto Histórico gastaba en la campaña cerca de $ 21 mil millones (el tope era $ 26 mil), que pagaremos todos los colombianos por la vía de la reposición que le reconoce el Estado por cada voto), el Ingeniero gastó $ 3400 millones.



El cambio que propone Hernández es una ruta distinta a la de la política tradicional, plagada de transacciones y cruce de intereses soterrados que le permita literalmente comprar el apoyo parlamentario para sacar adelante sus leyes. Es claramente la ruta que seguirá Petro con la batuta del senador Roy Barreras, experto en esas lides. La casi totalidad de las bancadas parlamentarias se están atropellando en su afán por acercarse al poder presidencial y arrancar prebendas para perpetuarse en sus sillones. Una película ya conocida.



El ingeniero identifica la corrupción de la clase política como el problema central de Colombia. Se trataba entonces de cortarle a los voraces congresistas sus tentáculos sobre los recursos públicos. Se proponía empezar con recortes sustantivos en los gastos de funcionamiento del Estado, cuyo único sentido es servir de botín a esa clase política corrupta sin llegar a los ciudadanos. Sus acciones ejecutivas en el arranque no requerían de aprobación legislativa y empezaban por casa, con los recortes drásticos a los gastos suntuarios, comenzando por los de la Casa de Nariño. Se proponía poner en evidencia ante la ciudadanía aquellos congresistas que persistieran en defender sus prebendas, en un ejercicio inédito de control de acción directa por parte de los ciudadanos.



Lo de Petro es distinto. Tal como empieza a verse gobernará con método conocido: transando y negociando puestos y recursos. Ya mostró su argucia a la hora de lograr aliados en la segunda vuelta presidencial. Vinieren de donde vinieran. Y sigue avanzando en estas viejas lides.

Hasta sus contradictores mayores que lo tildaban como un ‘Castrochavista’ que encarnaba lo peor para la democracia, se le han acercado. Colombia reclama con angustia cambios y solo queda esperar que estos no terminen ahogados en medio de tanta transacción, en la que el todo vale termina mandando.

