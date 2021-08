Las nuevas mercancías

Agosto 12, 2021 - 11:50 p. m.

2021-08-12

Por:

María Elvira Bonilla

Me impactó ver a Lionel Messi entrar, manso como un borrego, al centro médico deportivo de su nuevo equipo PSG. Lo esperaba una batería de médicos y enfermeras preparados con rigurosas pruebas para confirmar su estado físico: inmovilizado entró al tubo del TAC para el escáner de su organismo y pasó a conectarse en la prueba de esfuerzo para asegurar el ritmo cardíaco de gran corredor. Un protocolo obligatorio para cerrar el negocio de esta máquina goleadora.



No había pasado un mes de sus días de vacaciones felices como anfitrión de su familia extensa en Miami disfrutando en el restaurante Prima Pasta, ni las 48 horas de su despedida entre lágrimas, esas sí de ser humano, de niño triste, cuando ya tenía sellado el nuevo destino: París.

Había comenzado como un talentoso niño de 13 años en el Barça donde completó 21 años de victorias con una hinchada enloquecida que lo seguía de estadio en estadio y la televisión mundial que pagaba por verlo, por ver hacer goles. Messi quería quedarse hablando catalán e intentó apretarse el cinturón mientras el plan de negocio de su papá, el verdadero negociante de la familia, para quien las lágrimas ni el corazón cuentan, avanzaba por otro lado. La negociación con el PSG estaba lista: 35 millones de euros ($163 mil millones) al año.



La máquina registradora del jeque Nasser al Khelaifi, el dueño del PSG, quien es uno de los cien hombres más ricos del mundo, obsesionado en ver a su equipo coronarse campeón de Europa con los guayos mágicos de Messi, ya comenzó a sonar. En tan solo dos días el equipo ya sumaba ganancias por más de 30 millones de euros, solamente vendiendo camisetas (entre $ 441 mil y $851 mil). Boletería agotada para agosto y septiembre. Su video de presentación oficial sumó 45 millones de visitas en tan solo cinco horas en redes sociales que explotaron, aumentaron en 20 millones los seguidores. La llegada del goleador argentino le significó al PSG aumentar el valor de mercado en 200 millones de euros y así seguirá multiplicando sus ingresos apenas suene el primer silbato con Messi en la alineación.



Si bien el argentino supo con resultados futbolísticos responder a la presión del millonario contrato de 60 millones de euros anuales que mantuvo con el Barca, no le ha ocurrido lo mismo al coterráneo James Rodríguez, un potencial crack que terminó golpeado por la fama y el dinero. Tan agotado está que no fue convocado para integrar la selección nacional de futbol. Empezó con 15 millones de euros en el Real Madrid y hoy su pase está en los 8,9 millones y sin futuro claro. Derrocha, estrena propiedades y luce novias modelos, encaprichado da tumbos sin acomodarse en ningún equipo.



Y al final, ambos me producen lástima, verlos vueltos unas mercancías como tantos en este deporte que impresiona como su calidad declina cuando no está atravesado por estímulos salariales individuales que frente a los premios no son nada. No quiero ni pensar en la suerte que le espera al guajiro revelación Luis Díaz, en manos de la angurria de Fuad Char que aspira a venderlo por 25 millones de euros, porque si hay algo claro es que la máquina destructora del dinero que no tiene límites.



Sigue en Twitter @elvira_bonilla