La política del yo con yo

Diciembre 02, 2021 - 11:50 p. m.

2021-12-02

Por:

María Elvira Bonilla

Difícil un caos electoral igual al que estamos viviendo. Qué inconsistencia, qué enredo, qué confusión para los ciudadanos futuros electores. Golpes bajos, insultos, volteretas, cuando la contienda de verdad ni siquiera ha empezado en forma. Una reflexión que me la provocó el comportamiento último de Gustavo Petro y de César Gaviria, dos indudables protagonistas del panorama político.



Petro manejaba un discurso sin fisuras, propio de un caudillo que transmite la firmeza que se requiere para imponerse. Aunque oportunista y acomodaticio que lo vuelve el rey de los sofistas lo ha cubierto siempre un ropaje ideológico lejos del burdo político caza votos que ha empezado a aparecer y de manera estridente con la mano tendida al varón electoral Luis Pérez que acabamos de evidenciar. Ha puesto al descubierto su entraña electorera al servicio de una vanidad y de una sed de poder insaciable desplegado a todo dar con un solo propósito: juntar y juntar quien se le acerque -dizque para derrotar como dé lugar al uribismo en palabras de su alfil Gustavo Bolívar-.

Qué rápido silenció sus fogosos discursos anticorrupción, antiparamilitarismo, anticlientelismo, antiviolación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado, antipolítica tradicional, antiaprovechamiento del poder para enriquecerse personalmente, antiprivilegios de las élites políticas y económicas, antiutilización de los dineros públicos en beneficio propio. Sus nuevos socios, llámense Roy Barreras, Armando Benedetti, el pastor cristiano Alfredo Saade, el cura Bernardo Hoyos en prisión domiciliaria y ahora Luis Pérez, a quien el propio Petro se ha propuesto lavarle la imagen y matizar sus cuestionados actos como gobernante cuando la fuerza pública apoyada por paramilitares se tomó la Comuna 13 de Medellín dejando muertos y desaparecidos civiles, cuyo eco retumba frente al Petro desbordado denunciando los excesos del Esmad frente a la explosión social de mayo pasado, para no mencionar otras prácticas non-sanctas de Pérez como alcalde y gobernador.



Me he detenido en el Petro de los últimos días, porque es un claro ejemplo de la reprochable política del yo con yo, que puede convertirse en un patrón mucho más generalizado de lo que se quisiera en estas elecciones y que se refleja también en personajes como César Gaviria, cabeza de un partido Liberal convertido en una maquinaria gastada y clientelizada, que lo tranza todo en aras a lograr curules o puestos en consejos y asambleas y a la postre contratos; un Gaviria dedicado a armar componendas al tenor de su carcajada cínica, un reyezuelo autoritario frente a un rebaño obediente a la caza de avales que se otorgan en función de la chequera y de la clientela.



No señores, el fin no justifica los medios. Así no es la política, con P mayúscula que reclama Colombia; los miles de jóvenes y ciudadanos que se hicieron oír en las calles, incansables, exigiéndole a líderes y gobernantes, cambiar de rumbo. Que pedían tomar conciencia para avanzar hacia una lucha por el poder con reglas éticas y valores, con propósitos e ideales, con líneas rojas que no se pueden cruzar, con propuestas respaldadas por comportamientos y trayectorias con un solo propósito: que prevalezca el bien común en una sociedad que promisoria para todos. Contrario a aquello que estamos viendo.

​Sigue en Twitter @elvira_bonilla