Expresidentes y millonarios

Aún tengo grabada la imagen que para nuestros mayores era la síntesis de aquello que debía ser un expresidente: Alberto Lleras en una bicicleta en su casa rural de Chía, a donde se retiró a vivir tranquilamente. Austero, sencillo, honorable. Discreto caminaba por el pueblo, escribía, poco opinaba, pensaba.



Había sido además el primer presidente del Frente Nacional, el del plebiscito para el voto de las mujeres y tantas cosas más. Razones para convertirse en un pavo inflado de soberbia le sobraban, pero la tenía clara: su tarea había sido gobernar bien a Colombia, dejarla mejor después de sus cuatro años de mandato en una difícil transición. Y esto le bastaba. La foto en referencia es la de un hombre ejemplar que entendió para qué era el poder. En el ocaso de su existencia Lleras había alcanzado la serenidad del deber cumplido, subsistiendo sobriamente con su pensión de expresidente, ganada con honradez.



Qué lejos de la realidad a la que nos enfrentamos hoy, desnudada últimamente por los Pandora Papers: gobernantes del mundo amasando fortunas de procedencia desconocida disimuladas tras siglas indescifrables para posibilitar su manejo en los llamados países fiscales precisamente para no rendir cuentas y evadir impuestos. Pero no, el juicio a este comportamiento no está relacionado con aquello de si la riqueza ha sido declarada o no -como cínicamente intentó justificarlo Lisandro Junco, el director de la Dian quien también apareció con cuenta secreta en el exterior. El asunto toca el ámbito de la ética y los valores, pisoteados en estos tiempos de degradación y confusión colectiva, acá y en el mundo.



Dos expresidentes colombianos, César Gaviria y Andrés Pastrana entraron a formar parte de este gran mosaico mundial impúdico, de gobernantes que siguen incrementando sus arcas patrimoniales, después de su paso por el súper poder presidencial aprovechando la influencia que ello les otorga. Todos están en el paredón de la opinión pública y en algunos países como Chile, Piñera como presidente en ejercicio está en trance de un juicio político en el Congreso.



Fortunas construidas o acrecentadas a la sombra del poder, producto de esa perversa alianza de política y negocios, cada vez más generalizada. Los últimos millones de dólares de César Gaviria, quien llegó a la Casa de Nariño con una mano adelante y otra atrás, con la quiebra de la finca cafetera familiar a cuestas, revelados por los Pandora papers, son el resultado de una hasta ahora desconocida sociedad con Luis Carlos Sarmiento en un ampuloso negocio de hidrocarburos en el Perú.

Imposible leer esta movida sin la suspicacia que remonta a tanta condescendencia presidencial.



Son riquezas armadas al compás de comisiones soterradas, en el juego escandaloso del tome y dame atado al impulso de políticas públicas asociadas a intereses particulares, en ejercicio de la discrecionalidad para tomar decisiones. Simple y llana información y privilegios del poder aprovechados en beneficio propio.



Expresidentes que terminaron extraviados de la ruta para la que fueron elegidos: la búsqueda del bienestar colectivo y un mejor destino para el país, y si bien habían podido pasar como referentes de pulcritud en una democracia, terminaron hundidos en un lodo espeso que los tiene acorazados en el silencio de la vergüenza.



