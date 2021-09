Verdad, memoria e historia

Agosto 31, 2021 - 11:55 p. m.

2021-08-31

Por:

Marcos Peckel

Desde su creación la ‘Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición’, más conocida como la ‘Comisión de la verdad’ ha sido objeto de polémica, exacerbada tras las recientes apariciones de los expresidentes del país y el ‘cara a cara’ entre Mancuso y ‘Timochenko’, más para la galería que para esclarecer verdades.



El tema no es menor, pues como decía George Orwell: “Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro”. La guerra de memorias, incluso sin la violencia de la confrontación armada, no es menos intensa y de su resultado emana la memoria histórica que se convierte en la narrativa de una nación.



En las sociedades que han sufrido eventos traumáticos: guerras civiles, insurgencias, dictaduras o genocidio se produce un conflicto político por determinar la memoria, imponer cierto ethos en la interpretación histórica y enviar al olvido acontecimientos perjudiciales para aquellos que logran el control de la memoria. Olvido que pocas veces es permanente y bien podría, dadas las constancias, volver a resurgir con fuerza. Las naciones aborígenes americanas que fueron casi borradas de los libros de historia, actualmente, siglos después, luchan por su justo lugar en la memoria histórica de las naciones.



Al sol de hoy Chile no ha logrado construir la memoria colectiva de los periodos de la Unidad Popular y la dictadura de Pinochet. La memoria del Holocausto judío se construyó con los testimonios de las víctimas, los victimarios y otros actores y hace parte actualmente del ADN tanto del pueblo judío como del pueblo alemán. Es memoria indeleble. El sociólogo francés Maurice Hallwacks, quizás el mayor estudioso de la construcción de memoria colectiva, quien falleció en el campo de exterminio nazi de Buchenwald, decía “el pasado se construye desde el presente”. He ahí su gran dificultad.



Sería ingenuo pensar que en Colombia se construirá ‘la verdad’ y que esta será la que la comisión establezca. Incluso el mismo concepto de ‘verdad’, en una realidad tan compleja como la nuestra, vista de tan diversas ópticas, según el prisma y el punto de observación, es inalcanzable. Son demasiadas verdades, mentiras, versiones, interpretaciones bajo los paraguas de múltiples hechos que, como las masacres, tienen su propia dinámica de narración. La memoria no se construye solo con el testimonio de las víctimas, se requiere igualmente el de los victimarios y cuando estos no coinciden, queda plasmada una guerra de memorias que perdura por generaciones.



El conflicto colombiano plantea un desafío casi infranqueable en la construcción de memoria. Las víctimas no tienen una sola voz y en ocasiones se prestan a manipulaciones: Los victimarios son diversos, poco han hablado y los que han aparecido frente a la comisión de la verdad, tanto tiempo después de los hechos, narran lo que les conviene recordar y ‘olvidan’ lo propio.



Lo ‘políticamente correcto’ esgrimido por círculos intelectuales y académicos como la verdad revelada para constituirse en base de la memoria colectiva choca en muchos casos con una realidad que destruye esos mitos con pies de barro. Una superioridad moral que coloca en el mismo plano a una insurgencia que desafió al Estado y unas Fuerzas Armadas que defendían la institucionalidad. Incluso en sectores de opinión los desplazados, violados, muertos o secuestrados por las guerrillas son menos víctimas que los de los paramilitares o agentes del Estado.



¿Cómo verán las próximas generaciones de colombianos nuestra turbulenta historia? ¿Quiénes serán los buenos y quienes los malos? ¿Cómo será nuestra memoria colectiva? ¿La tendremos?

