Masjid Sofía

Julio 21, 2020 - 11:55 p. m. 2020-07-21 Por: Marcos Peckel

No es en absoluto la primera vez que templos son ‘reconstituidos’ de una religión a otra o como en el caso de Santa Sofía, ‘santa sabiduría’, de museo a Masjid -mezquita-, en una ciudad que fue el ‘centro del mundo’ como capital del cristianismo y pasó a ser la capital del imperio otomano, el último califato, cambiando su nombre de Constantinopla a Estambul en 1454 cuando los turcos conquistaron la capital de Bizancio poniendo fin al imperio romano de oriente.



En Constantinopla tiene su sede el patriarcado ecuménico de la Iglesia Ortodoxa para quien ‘Ayasofya’ constituye la joya de la corona de una historia que comenzó en el Siglo VI cuando el emperador Justiniano reconstruyó la Catedral convirtiéndola en la principal de la Iglesia Católica Oriental. Tras el cisma de 1054, Constantinopla se erige en la sede de la Iglesia Ortodoxa. En 1454 el sultán otomano Mehmed II, conquistador de Constantinopla ingresó a Ayasofya en su corcel y ordenó convertirla en mezquita.



Fue Mustafa Kemal, padre de la República turca, quien, en su gesta de transformar a la naciente República, rescatada de las cenizas del imperio otomano, en un Estado moderno, occidental y laico, quien ordenó que Ayasofya fuera un museo. Ochenta y cinco años después, en otra vuelta de la historia, Ayasofya revierte a Masjid, en una acción del ‘nuevo sultán’, Recep Tayyip Erdogan, quien juega sus cartas para consolidarse como líder del mundo musulmán sunita y para fortalecer su base electoral. Neo-otomanismo podría decirse.



En otras latitudes, la ‘guerra de los templos’ arrecia igualmente, echando por tierra la noción, occidental por cierto, que vivimos en un mundo secular donde la religión no tiene nada que ver con la política. En la India de Gandhi, la ciudad sagrada de Ayodhya, es epicentro de un conflicto religioso iniciado en el Siglo XVI cuando los descendientes del emperador Tamerlán, del imperio Timurid, quien islamizó Asia Central, conquistaron India, fundaron el imperio Mogol y en esa ciudad sobre el templo consagrado al Dios hindú Rama, construyeron la mezquita ‘Babri Masjid’, una espectacular edificación de tres cúpulas. En 1992 una turba de más de 150 mil nacionalistas hindúes radicales armados de picas y mazos destruyeron la mezquita en su totalidad, un acto que desató violencia comunal entre hindúes y musulmanes, con saldo de miles de víctimas en toda la India. La Corte Suprema del país en 2019, en un fallo que no sorprendió, decidió asignar el terreno donde quedaba el Babri Masjid para la construcción de un templo en honor del Dios Rama.



La más conocida imagen de Jerusalem, capital de Israel, es el Domo de la Roca, la cúpula dorada que ilumina todo el paisaje de la ciudad santa construida hace más de tres mil años. Al interior del Domo hay una roca, que de acuerdo con la tradición judía es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y de acuerdo con la tradición musulmana Mahoma subió al cielo en su caballo. En la explanada en la que se encuentra el Domo de la Roca está también la mezquita de Al-Aqsa sagrada para los musulmanes. Para los judíos la explanada está ubicada encima de donde quedaba la parte más sagrada del Templo judío destruido por los romanos en el año 70. Solo la ecuanimidad del Estado de Israel garante de la libertad de cultos, ha evitado que ese pedazo de tierra sagrada para musulmanes y judíos se convierta en un baño de sangre.



