La corona se ensaña con América

América Latina y el Caribe comienzan a padecer su tradicional estatus de ‘sándwich’, de ni ser muy ricos ni muy pobres en el contexto internacional. Una región que no tiene los suficientes recursos para enfrentar los estragos de la pandemia, ni puede acceder a estos sin pasar por el sistema financiero. La ayuda de los Estados, organismos multilaterales y fundaciones se concentra en los países más pobres del África subsahariana y Asia y no en la ‘clase media’ internacional donde se ubica este continente. Incluso las ayudas en temas sanitarios se dispensan a países con alto nivel de enfermedades contagiosas algo que poco ocurre por estas comarcas.



Tomando el continente americano como un todo, sólo las esquinas, Canadá y Uruguay, se han salvado, hasta ahora, del devastador paso de la corona, tomando en cuenta además que las cifras de países como Cuba y Venezuela son poco confiables. En América Latina y el Caribe se han infectado por el Covid-19 millones, decenas de miles han muerto, más que la suma de Estados Unidos y Canadá, y la luz al final del túnel aún no asoma. Las precariedades varias pasan factura con intereses a los países de esta América donde a la construcción de Estado siempre le faltan los cinco centavos para el peso.



Tan graves como las consecuencias sanitarias serán las económicas en un continente que ya venía trastabillando antes de la pandemia. Algunos países, Colombia entre ellos, accedieron a préstamos del Fondo Monetario Internacional, que en todo caso serán insuficientes para el tamaño del colapso económico y es cuestionable que el Fondo disponga de muchos más recursos. El retroceso económico regional será casi de un 10% y aunque hay diferencia de país a país la cifra es estrambótica y les asesta un mazazo a estas tierras al sur del Río Grande. Caso emblemático el de las islas del Caribe, dependientes del turismo y de los cruceros, sin mayores alternativas de ingresos, que quedan a la deriva.



La crisis económica augura una severa crisis social. El Banco mundial estima que unos 50 millones de latinoamericanos caerán por debajo de la línea de pobreza, retrocediendo la región 20 años, desperdiciando lo que fueron un par de buenas décadas de crecimiento, impulsado por las materias primas, el permanente karma latinoamericano. El continente de las ‘décadas perdidas’ agrega un par a su galería. Las inminentes crisis fiscales y de deuda, no ajenas a varios países del continente, podrían conducir al ascenso de proyectos populistas con modelos ya fracasados que en crisis como estas sacan a la venta los espejitos. El desempleo según la Cepal pasará de 18 a 45 millones, sin contar el subempleo y el empleo informal propios de la región que aumentarán inexorablemente.

Una pequeña luz brilla con las oportunidades que surgen, como en todas las crisis, ya aprovechadas por empresas de alta tecnología y aquellas que ofrecen servicios varios a través de las redes, sin embargo, la foto completa lejos está de ser eufórica.



Como ha ocurrido a través de su historia, América no presenta un frente común frente a la pandemia y sus consecuencias, por el contrario, prevalece el sálvese quien pueda, personificado en la rapiña por equipos médicos, ventiladores y la vacuna cuando esta finalmente aparezca.

Quizás la respuesta más oportuna, insuficiente quizás, ha venido de la Alianza del Pacífico buscando regenerar sectores de su economía en los 4 países, todos azotados fuertemente por el coronavirus.



Entretanto el pico sube y sube y sube.



