Guerra de destrucción

Enero 03, 2023 - 11:55 p. m.

2023-01-03

Por:

Marcos Peckel

Ante lo que se ha convertido en un fracaso monumental, Vladimir Putin se ha dedicado en las últimas semanas, quizás para salvar algo de su reputación ante sus áulicos, a destruir la infraestructura civil ucraniana, dejando al país sin luz, sin agua, sin transporte y sin servicios básicos. Las derrotas acumuladas en el campo de batalla han llevado al Kremlin a acudir a la simple destrucción indiscriminada, pensando que con eso desmotiva lo que hasta ahora ha sido una heroica resistencia por parte de Ucrania. Miles de misiles y drones iraníes surcan lo cielos aterrizando donde sea con su carga letal, objetivos civiles, que no generan ninguna ventaja militar, sino terror en la población. Sin embargo, la resistencia ucraniana continúa sin tregua.



Rusia está cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad y por ahora no hay quién pueda detenerlo, sin arriesgar una conflagración mayor. Cada día se conocen nuevas revelaciones de atrocidades cometidas por los soldados rusos especialmente al retirarse de poblaciones que pierden en batalla: ejecuciones sumarias, violaciones y demás. Un renacido Occidente se ha volcado a apoyar a Ucrania lo que probado ser esencial para la defensa de su territorio, pero evitando armar a Kiev con armamento de ataque; aviones cazas, misiles u otros con los que podría llevar a cabo asaltos al interior de territorio ruso. Con este cálculo Occidente trata de evitar que Rusia tenga excusas para ampliar su radio de guerra a países en los flancos de la Otan como los Bálticos y Polonia.



Comenzando el 2023 no hay un horizonte para final del conflicto, ni armado, ni diplomático. Aunque las dos partes hablan de negociar, las posturas son completamente incompatibles. Ucrania exige la devolución total del Dombás y de Crimea, además del pago de reparaciones, mientras que Putin exige que Ucrania le ceda esos territorios, que controla a medias, y que se comprometa a nunca ingresar a la Otan.



Mientras que Kiev se juega su independencia como nación, Putin se juega su cabeza, pues el Kremlin no tiene apetito para perdedores. La llegada del invierno a Europa con los altísimos precios de los hidrocarburos necesarios para la calefacción de millones de hogares es una carta que juega el Kremlin para mitigar el apoyo a Ucrania, sin embargo, es una estrategia fracasada pues para los países europeos, cualquier concesión a Moscú es abrir las puertas a más ataques de Rusia.



Una evidente consecuencia de la guerra ha sido el colapso del sistema de valores y principios que se supone regía al mundo, principalmente el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, roto por uno de los llamados a preservarlo, en su calidad de miembro permanente del Consejo de Seguridad. Sorprendente, quizás, ha sido la falta de consenso sobre la guerra por parte de los Estados. Varios países midiendo sus propios intereses, han preferido callar o apoyar a Rusia a sabiendas que con eso se está destruyendo el sistema internacional. El día de mañana un país invadirá a otro y en vez de ser repudiado, los gobiernos sacarán sus ábacos para hacer sus cálculos. El viejo oeste como orden mundial.



La guerra en Ucrania no tiene mediador viable, por lo que será en el terreno, en los campos de batalla, donde se determine su final cuando sea que este llegue, este año o el siguiente o quien sabe cuándo.

Cualquier error de cálculo ya sea del Kremlin, de Estados Unidos o de la Otan podría encender la pradera, sin que de ninguna manera se pueda descartar el uso de armas atómicas, en varias ocasiones amenazado por Putin.