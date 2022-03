El final del Juego

Marzo 29, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-29

Por:

Marcos Peckel

Un mes largo desde que comenzó la brutal invasión de Rusia a Ucrania y aún carecemos de herramientas para pronosticar al ‘final del juego’, si es que hay uno, para ambos contendientes, Europa y el mundo. Algunos cambios ya son irreversibles, independiente de como termine la guerra, comenzando por el golpe de gracia al actual sistema multilateral, a las normas del sistema internacional, al respeto básico de los derechos humanos y a la soberanía territorial de las naciones. Con una orden, Putin dio al traste con el orden mundial. Surgirá otro, incierto aún, tal como ocurrió tras las guerras napoleónicas, las guerras mundiales y el colapso del bloque soviético.



En lo referente a la guerra, los escenarios posibles dependerán de lo que ocurra en el terreno, gran incógnita al momento de escribir estas palabras, aunque está claro que hace días no hay avances militares rusos significativos más allá de destrucción indiscriminada en las ciudades bajo fuego. Por el contrario, los contraataques ucranianos, ayudados por modernas armas occidentales que han llegado en los últimos días y alta motivación, han estancado la ofensiva y están causando repliegue ruso en algunos frentes. El número de víctimas mortales en las filas invasoras crece día tras día estimándose por parte de la Otan entre 6 mil y 15 mil.

El ejército ruso parece estar plagado de baja moral, fallas logísticas, deficiente comando y falta de objetivos claros.



Entretanto continúan las negociaciones entre las partes, sin saber a ciencia cierta si son únicamente para ganar tiempo por parte de Kremlin. Dado que Putin no se puede dar el lujo de perder, arreciará los ataques con misiles a la infraestructura de las ciudades a ‘la Alepo’, es decir hospitales, colegios, plantas eléctricas, centro comerciales y residencias, tal como ocurre en la ciudad de Mariúpol, que yace en ruinas y sin embargo los pocos residentes que aún permanecen desafían cada que pueden a los invasores. En esa lógica es posible que Moscú anuncie que ya logró su objetivo de liberar la región del Donbás y cese el fuego. De ser así Ucrania preserva la soberanía, su gobierno elegido, su democracia y su libertad, victoria relativa ante la enorme superioridad militar de su adversario, si bien tendrá que aceptar una partición del territorio y decirle adiós a la UE y la Otan.



Sin embargo, no es descartable una escalada del conflicto, reflejado en el uso por parte de Rusia de armas químicas, biológicas, incluso nucleares, dando comienzo a una posible conflagración global.



En medio de esos dos escenarios, aparece la instalación de un régimen títere del Kremlin en Ucrania, sin legitimidad alguna, u otro escenario, difícil de calibrar, la caída de Putin, en un golpe por parte de sus acólitos, tan acostumbrados a las veleidades de Occidente y su buena vida o improbable quizás pero no descartable, una revuelta de la población rusa víctima de una caída vertical de su estándar de vida debido a las sanciones, imposibilidad de viajar, de acceder a los buenos productos de Occidente y empujados a un aislamiento como nunca habían sufrido, ni durante los zares, ni los comunistas.

El mundo se desliza hacia un multilateralismo fraccionado alrededor de dos grandes burbujas, una occidental recargada y fortalecida y otra centrada en el eje Moscú-Pekín, con dos sistemas financieros desacoplados, diferente moneda de cambio, estándares tecnológicos diferentes y opuestas prioridades de gobierno y gobernanza. Dos soledades compartiendo planeta. Podrán resurgir las guerras entre Estados, invasiones, despojo territorial, crecimiento de los ya existentes territorios sin Estado y descenso al caos internacional.

Incierto, muy incierto panorama.





