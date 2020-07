Una ilusión

Julio 05, 2020 - 11:40 p. m. 2020-07-05 Por: Mabel Lara

Han pasado casi seis años desde que se entregó la concesión de la vía Mulaló-Loboguerrero y la región aún no tiene construido ni un solo tramo de los 31,8 km del que prometía ser el gran proyecto estratégico de competitividad del Valle del Cauca, la única vía 4G del suroccidente colombiano.



Son diferentes los motivos que aduce el concesionario Covimar (Corficolombiana) -al que en el 2015 se le adjudicó la vía- con los que sustenta los retrasos de la construcción. Uno de ellos es la barrera por la falta de licencia ambiental debido a diferencias con la comunidad de Mulaló, en el sector de Pavas, quienes desde el año 2012 cuando se estableció la necesidad de pasar la carretera por ese sector manifestaron que debía cambiar el trazado para no afectar el acuífero de Pavas.



La población, que ha participado en ejercicios de consulta previa, ha interpuesto acciones de tutelas y planea declarar el acuífero como sujeto de derechos para exigir un nuevo trazado, situación que no ha podido solucionar el concesionario, y que me indican, tiene en jaque el proyecto pues la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) les exige nuevos estudios para dar la luz verde.



Lo grave es que la empresa constructora desde hace año y medio ha enviado mensajes de querer “bajarse” del proyecto lo que se traduce en pérdidas monumentales para todos. No sólo para la empresa, para el Valle, los pobladores y la conectividad de la zona.



Desde el principio la obra se planeó mal y a la fecha no hay quién asuma las variaciones planteadas. Covimar no quiere hacer un nuevo trazado, está cansado de presentar estudios ambientales y el gobierno, que apoya la posición del Departamento, insiste en que existe un contrato que es mejor ejecutar que volverlo a empezar.



Cinco años, ha calculado la Fundación Propacífico, nos tomaría empezar de nuevo. Esto sería nueva delimitación, nuevo concurso público y ahora sí construcción. En este punto vale la pena preguntarse quién asume esta responsabilidad, porque si bien el dinero se mantiene vía regalías para el Valle, el esfuerzo y la necesidad ya están empezando a pasar la cuenta de cobro.



La región no se puede permitir un nuevo proceso, se debe exigir llegar a un punto medio que contemple los requerimientos de la gente y si se hacen necesarios nuevos estudios, hacerlos. No es tan fácil como decir que se debe buscar una nueva solución como indicó en este mismo medio de comunicación el representante del concesionario. Este proyecto desde siempre contempló objeciones que debieron solucionarse. ¿Por qué en todo este tiempo la empresa constructora no lo hizo?¿Por qué los otros tramos no se avanzaron?



Caducar el contrato es perder plata y tiempo. La Anla ya se comprometió a no demorar más de seis meses los nuevos estudios del impacto y la CVC ha dicho lo mismo. Hoy hay un contrato vigente y se debe hacer cumplir. Las fuerzas vivas del suroccidente colombiano deben exigir que se cumpla lo prometido, finalmente esperar un año más, es mejor que esperar cinco años -que en total serían casi diez- para cumplir el sueño Mulaló -Loboguerrero que tantos han cacareado como padrinos y que sigue siendo sólo una ilusión.



Sigue en Twitter @MabelLaraNews