Triple Pandemia

Abril 25, 2021 - 11:45 p. m.

2021-04-25

Por:

Mabel Lara

La fotografía es simple: una mujer de cualquier zona costera colombiana, con Covid-19, dos hijos y un marido desempleado. Es la radiografía de lo peor que nos ha dejado el virus en Colombia.



Según la Encuesta Nacional de Hogares las mujeres colombianas son las que peor parte se están llevando de la pandemia en Colombia, las cifras son escabrosas y siguen mostrando su mueca más macabra con el paso del tiempo.



A nivel nacional el número de mujeres ocupadas bajó 7,9% en febrero de 2020 con respecto al mismo mes del año anterior, mientras los hombres presentan una reducción del 3,7%. Las edades de mayor disminución de la población que se encuentran ocupadas están entre 25 a 54 años de edad y en hombres de 55 años según la misma encuesta.



En conclusión las mujeres somos las más fregadas por la pandemia, pero sin lugar a dudas las mujeres negras e indígenas son las que peor parte llevamos de dos años de estancamiento económico y pérdida de empleos.



Para nadie es un secreto que nuestros trabajos están en la primera línea de atención e informalidad: servicio doméstico, mensajería, transporte, enfermería, desenmascaran las disparidades raciales y étnicas que están relacionadas con la pobreza extrema y con la realidad de un país que en medio de sus dificultades toca más a unos que a otros.



Durante mucho tiempo he mencionado que hablar de política económica diferencial en una nación donde mestizos, negros e indígenas asumen su pobreza extrema y falta de oportunidades por igual puede ser hasta inmoral; pero hoy más que nunca es importante fijarse en el detalle, el foco cerrado de esta realidad que deja sin muchas posibilidades a las mujeres racializadas en Colombia.



Hay una frase que me gusta mucho en Norteamerica y que da cuenta de que cuando a “Estados Unidos le da gripa los afroamericanos contraen neumonía”; pasa exactamente igual en América Latina. Cuando enfrentamos una situación catastrófica como esta pandemia, son los sectores más desfavorecidos los que se llevan la peor parte.



Es la triple pandemia: mujeres, covid y pobreza. La Encuesta muestra las consecuencias desiguales que asumen nuestras mujeres: “Son las mujeres afro quienes presentan un mayor nivel de desempleo frente a los hombres afro y la población blanco mestiza” (Fuente Dejusticia), son las más fregadas y las que requieren atención inmediata.



Hoy a casi dos años del primer episodio de Covid-19 en el mundo no sabemos a dónde nos lleva este hecho extraordinario pero las cifras evidencian que las medidas económicas deben entender las disparidades de nuestro país y las políticas públicas de reactivación económica deben implementarse de manera diferencial. En otras palabras necesitamos que la política pública de recuperación de la pandemia tenga en cuenta a las mujeres, y específicamente a las que peor les ha ido, las mujeres negras colombianas.



Colombia tiene una deuda histórica con su población racializada y debemos empezar a entender que el balance de la estrategia social nos puede llevar a un desarrollo real social y económico. Simple: es atendiendo a los que más han perdido cómo empezamos a solucionar el rezago social: en este caso, somos nosotras las mujeres, y especialmente las negras e indígenas.

​Sigue en Twitter @MabelLaraNews