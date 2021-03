Sakura

Marzo 28, 2021 - 11:45 p. m. 2021-03-28 Por: Mabel Lara

En la mita del universo aún subsisten en Washington DC los cerezos en flor o sakuras, el árbol nacional de Japón que en 1912 como un regalo de amistad fueron entregados a los norteamericanos en su capital.



Esta ciudad, aún despertando del letargo del invierno, mantiene la tradición de celebrar su floración primaveral desde hace cientos de años. La historia cuenta que la señora Eliza Ruhamah Scidmore una viajera mundial, diplomática y escritora al regresar a casa después de una misión en Japón se acercó al edificio de terrenos públicos del Ejército de los Estados Unidos con la propuesta de plantar los bellos sakuras de Asia. Su pedido no fue escuchado y por 24 años seguidos, la señora Scidmore tocó la puerta de cada nuevo superintendente para proponer la idea de sembrar cerezos en Washington DC.



Mientras eso sucedía el explorador de plantas Dr. David Fairchikd importó 75 cerezos en flor de Yokohama en Japón y los sembró en la ladera de una colina en su propiedad en la cercana población de Chevy Chase, Maryland. El experimentó funcionó y un año después el experto que también era funcionario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos comenzó a promover la siembra de los cerezos en todas las avenidas de la capital y de la mano de la empresa privada, cada Día del Árbol, regaló cerezos a los niños de cada escuela del Distrito de Columbia para armar hacia el futuro un poderoso ‘Campo de cerezos’.

Finalmente 3200 cerezos de doce variedades aterrizaron desde Yokohama en las colinas, calles y sectores del National Mall, el Tindal y los principales lugares donde cada mes de marzo siguen honrando el espíritu japonés con el Cherryblossom Festival, la llegada de la primavera que de la mano de una pagoda japonesa tallada en piedra convierte a esta ciudad, DC, en el paraíso en la tierra como copia fiel de la calma y espiritualidad que también para este momento vive Japón.



No es una locura pensar que en una ciudad como la nuestra los gualanduayes y guayacanes que abren entre marzo y abril también podrían pintar nuestra ciudad como hoy lo hacen en Washington y en Japón. ¿Cuánta belleza podríamos compartir si tan sólo empezáramos a pensar la Cali de los próximos 50 años?



Imagino árboles de colores, los que ya tenemos puestos en parques y avenidas abrazando a las generaciones que vienen como testimonio de que en esta tierra bella y generosa también existieron otros que pensaron en los que estaban por llegar.



La planificación y organización territorial también pasa por los sueños, un simple árbol de cerezos atrae para estas épocas a casi 3 millones de turistas a Washington DC ¿Cuántos podrían llegar a Cali? Soñar no cuesta nada, ojalá alguien nos copiara la idea, seguiré tocando la puerta como la apasionada señora Sicdemore, ya he hecho algunos intentos en años anteriores pero aún nada que da frutos; ojalá no nos toque esperar más de 20 años.

