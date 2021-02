Polvo en el viento

Enero 31, 2021 - 11:45 p. m. 2021-01-31 Por: Mabel Lara

“El caso es que ya nunca seremos los mismos ni lo mismo, aunque escriba igual… Por que somos eso: polvo en el viento, pero con muescas y cicatrices”. Esta es una de las frases que acompañan la más reciente novela del escritor cubano Leonardo Padura.



Padura, el escritor vivo más importante de la isla, relata con un concierto de voces y personajes la historia del Clan: un grupo de amigos cuyas vidas reflejan el trauma de la diáspora cubana, la desintegración de los vínculos y los homenajes a las lealtades.



A través de casi 700 páginas el padre del detective Mario Conde -la novela policiaca que ha acompañado su obra- nos cuenta cómo fue vivir en el periodo especial, esa década del 90 que se convirtió en el parte aguas de su generación con el colapso de la Unión Soviética, la llegada del hambre y la necesidad en la tierra de la revolución donde faltaba todo y para todos.



‘Como polvo en el viento’ es la gran novela de la diáspora cubana sin críticas o señalamientos a los que se fueron y a los que se quedaron.

Describe con juicio de las copias geográficas de los exiliados en Buenos Aires, Barcelona, Tacoma, La Habana y de manera jocosa La Florida: el refugio de miles de ciudadanos que en suelo norteamericano reprodujeron una copia mal hecha de su nación en la calienta Hialeah, que él mismo en tercera persona la llama “El estercolero”.



De manera magistral, como nos tiene acostumbrados, nos lleva a conocer las historias de Batista, la revolución de los Castro, la salida de los balseros y ‘el goteo’: las fuga del país de muchos cubanos quienes se quedaban en misiones o invitaciones internacionales con el componente traumático de ser considerados apátridas; hombres y mujeres sin tierra, sin familia u origen.



“Si me hubiera ido de Cuba tendría tal vez mejores condiciones, pero no hubiese seguido el sueño de mi carrera. En Cuba nos faltaba hasta el aire para respirar, pero teníamos algo invaluable para un escritor: tiempo; me dijo en una entrevista que tuve el privilegio de hacerle para Hay Festival 2021 de Cartagena respondiendo a los críticos que lo señalan por no ser más contundente contra el modelo político de la isla: a mí que me juzguen por mis novelas, me dijo.



A Leonardo de la Caridad Padura siempre tendremos que leerlo. Como Polvo en el viento es la continuidad del trabajo de un hombre que escribe en nuestra lengua y que en el 2020 fue candidato para ganarse el Nobel de literatura. En este último trabajo no encontraremos al detective Conde y nos alejamos del hilo central de la bellísima novela ‘El hombre que amaba a los perros’; pero con su pluma más afinada y sin complejos, transparente y emotivo nos lleva a conocer la ruptura continua de la sociedad cubana. Nos permite entender por qué él necesita siempre escribir desde su cubanía, desde su barrio Mantilla en la periferia de la Habana.



¿Y usted, alguna vez fue tentado para exiliarse? Le pregunté en nuestra conversación a kilómetros de distancia y mediados por la frialdad de una pantalla de computador. Sí, me respondió, pero siempre preferí beber de la cotidianidad de mis vecinos para hacer lo que más me gusta y sin mezquindad también para reconocer que: “Todas las razones para salir de Cuba son válidas y todas las razones también para quedarse”.



