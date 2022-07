Julio 18, 2022 - 06:13 a. m.

2022-07-18

Por:

Mabel Lara

Este 20 de Julio, día de la independencia, Colombia instalará oficialmente su nuevo periodo de legislatura y en el salón elíptico del Capitolio Nacional tendremos un escenario renovado para cumplir las promesas de campaña de quien será el nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro.



Petro busca hacer las reformas sociales más disruptivas en la historia del país. Una de las primeras será la reforma tributaria que financiará su ambiciosa agenda social de la que dependerán los próximos cuatro años de gobierno. De entrada será la carta que lo pondrá a prueba porque promete llevar a tributar a los colombianos más ricos, recaudar entre 30 y 50 billones en el cuatrienio y eliminar beneficios tributarios. Después llegará la reforma agraria, punto uno del acuerdo de paz, a la que le han hecho conejo desde este gobierno por las implicaciones que representa, y porque históricamente se convirtió en la nuez de nuestros conflictos sociales. Esa será otra batalla.



Con un Congreso de 108 Sillas en Senado y 188 en Cámara, las alianzas y los acuerdos son claves para entender el juego del poder que está a punto de comenzar. Y el protagonismo lo podrá tener la oposición.

Más allá de los debates irracionales que acuden a los lugares comunes para rechazar tal o cual iniciativa, nuestra democracia necesitará una oposición sólida, con equilibrio y que goce de revisiones y observaciones que representen los intereses -no de los 10 millones que no votaron por Gustavo Petro- sino de los 50 millones de colombianos que hoy sobrevivimos en un país pobre e inequitativo.



La tarea de la oposición en cualquier lugar del mundo que se precie de respetar sus instituciones es la de controlar e inspeccionar de cerca al gobierno, la de ser una alternativa y contrapeso, la que no busca poner palos en la rueda o entorpecer procesos guiados por su mezquindad de no estar en el ejercicio de la gobernanza; la que edifica con su crítica y propone alternativas. La que nos entrega garantías de la mano de la legalidad. La que finalmente se carga de grandeza pensando en el país y no en los intereses politiqueros. Sin duda una utopía.



Por eso es clave convocar a una oposición aterrizada que esté a la altura del momento que estamos escribiendo y eso pasa por una ciudadanía que se amarre el cinturón y se prepare para los escenarios convulsos que se nos vienen; especialmente porque nos toca reconocer que un buen ambiente de cambio para avanzar en programas sociales requiere antagonistas y alejarnos de ejercicios de autocracia.



Necesitamos una oposición que obligue a los gobernantes a cumplir con sus promesas de campaña y que ceda terreno para hacer las reformas atrasadas, las que nos saquen del atolladero en el que estamos tras el cúmulo de errores de 200 años de vida republicana. El Presidente necesitarán afianzar su base electoral y ganar credibilidad, allí el sistema de pesos y contrapesos sustentado en la democracia abrirá los verdaderos caminos para el cambio.



