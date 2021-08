Agosto 01, 2021 - 11:45 p. m.

2021-08-01

Por:

Mabel Lara

‘El mejor surtido a los mejores precios’ era el estribillo que retumbaba en los altoparlantes de los almacenes donde mi madre cada sábado visitaba, como la ceremonia de los domingos en misa, para asistir al ritual de hacer mercado.



En medio de la compra de la fruta fresca, los granos y las hortalizas una cerveza en la mano, una mandarina en la boca y la música salsa mezclada con los sonidos de los bambucos que nos hacían sentir como en las tiendas de barrio que pasaban a otro nivel.



Cuando nos casamos mi hermana y yo seguímos con el rito. No sólo era el mercado, también el ‘pam’ del desayuno y las mercaderistas que orientaban las compras y consumos que parecían viejas nuevas amigas, haciéndonos sentir como en casa. Recuerdo que esa tradición de mi madre un día de diciembre nos llevó hasta la Calle 14, la calle sede donde empezó todo, cuando la gran cacharrería de la mano de los Cardonas se expandió para entregarle grandes superficies a la región, sin perder el encanto de nuestra identidad. Ese diciembre, en medio de los sorteos comerciales que fidelizaban a clientes como la mami, fuimos las felices ganadoras de 14 veces el valor de nuestra compra.



Con bombos, platillos y aplausos de las mercaderistas por sorteo de las cajas registradoras, mi fiel madre se ganó 14 veces el valor de su compra, era el año 1990. Recuerdo que renovamos nevera, lavadora y dos veces el mercado que ella juiciosamente invertía en su tienda de confianza.



Esta semana cuando me enteré que La 14 estaba en proceso de liquidación me embargó la nostalgia, fue ya la crónica de una muerte anunciada que habíamos acompañado en los últimos años. Poco surtido, estanterías vacías, el sinsabor del olvido y la pérdida. La 14 quebró.

Agobiada por un nivel de endeudamiento cercano a los 1,15 billones de pesos la familia Cardona se ha visto abocada a recurrir a alternativas como la de pedir créditos a Bancoldex y buscar el apoyo del gobierno para encontrar un respiro y continuar sopesando a los microempresarios de la región y a más de 20 mil empleados entre directos e indirectos.



En medio de las criticas nacionales por ‘populismo gubernamental’ por la respuesta de rescate, debemos unirnos para respaldar cualquier iniciativa que permita salvar a La 14. Si bien es cierto que la familia Cardona tiene gran responsabilidad por no prepararse para los cambios del mercado, la sucesión generacional y las malas decisiones administrativas, esta no es la única empresa que lo ha hecho y como región tenemos que unir esfuerzos para respaldar este símbolo empresarial y buscar las salidas necesarias para rescatarla. Esta misma estrategia ha sucedido en otros escenarios nacionales, incluso cuando se pensó en apoyar a la tradicional Avianca, que poco tenía ya de colombiana más allá de sus empleados, pero que el gobierno nacional sentía como una necesidad urgente.



La 14 ha sido para los vallecaucanos lo que el Éxito para los paisas, y en medio de su crisis económica y por el bien de la región es tarea de todos aunar esfuerzos para salvarla.



