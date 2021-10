El candidato

Octubre 10, 2021 - 11:45 p. m.

2021-10-10

Por:

Mabel Lara

Soy una convencida de la generosidad de esta tierra pero siempre he sido critica de la clase empresarial de mi región y cuento aquí una experiencia en uno de los tantos medios de comunicación en los que participe y ayudé a ‘parir’.



Recuerdo cómo se planeó con esa casa periodística recorrer Colombia y presentarnos ante los líderes de opinión y empresarios de las ciudades principales como una alternativa en la radio Colombiana. Empezamos por Medellín y quedamos gratamente sorprendidos del compromiso de empresarios y sí, nuevos ricos, producto del trabajo duro y esmerado en Antioquia.



En esa ciudad y después de una intensa conversación los líderes gremiales manifestaron una de las frases que más me ha impactado sobre el real compromiso de los paisas con su ciudad capital: 'Yo he hecho riqueza pero quiero vivirla en mi ciudad, por eso tengo que ayudar a que los de la ladera vivan bien, porque yo quiero vivir bien, pero si no pienso en los otros, no me van a dejar vivir como quiero'. Los montañeros como llamamos con desdén los del resto del país a algunos antioqueños pujantes que han hecho su riqueza a lomo de mula y trabajo legal, la tenían clara.



A reglón seguido uno de los más grandes altruistas a quien por respeto no mencionaré porque ya no está con nosotros, evidencio la raíz del problema: “Lo mío son las universidades, quiero estar en todas las juntas directivas de las universidades públicas de Medellín; porque es con educación como cambiamos esto”.



En nuestra gira llegamos a Barranquilla, allí similar número de empresarios se sentaron con el grupo de periodistas y la consigna era clara: 'El proyecto de ciudad debe ser un proyecto colectivo y como empresarios estamos apostando a que eso pase'.



Feliz de volver a mi tierra llegamos a Cali, Club Colombia, siete de la noche y empezaron a pasar los minutos, las horas y en el auditorio aparecieron solo los encargados de recursos humanos y doña Amparo Sinisterra de Carvajal. Ningún otro empresario, líder gremial, nadie, absolutamente nadie más de la fuerza laboral de nuestra región se paseó por allá.



Al cerrar la gira, mis muy influyentes colegas bogotanos sentenciaron: “Ya entendemos por qué esta ciudad está como está. Este es el gran latifundio de algunos, que les produce riqueza desde la comodidad de sus casas en el exterior, no hay con mucha gente tomadora de decisiones con la cual hablar aquí”.



Traigo hoy a colación este recuerdo porque a casi 6 meses de las elecciones presidenciales ya se mueve en círculos diversos la campaña que algunos líderes gremiales le están haciendo a candidatos de forma decidida. ¡Faltaba más que en medio de una democracia pudiéramos señalar o satanizar a electores o a aspirantes! pero sí sería clave que nos preguntáramos quién será el líder que más nos conviene como región para que luego cuando los temas como el del Puerto de Tribugá sean aprobados (pese al irreparable daño ambiental) algunas voces en bloque puedan salir a defender los intereses locales: ¿Será que lo que el país necesita es un nuevo puerto o lo que tocaría es fortalecer el de Buenaventura? Las cartas me dicen ya están jugadas y acudo a la sensatez de estos importante empresarios claves en el progreso departamental para que piensen en la comarca y no solo en intereses particulares. ¿Quién es el candidato? Averígüelo Vargas.

