Ángela Merkel

Septiembre 26, 2021 - 11:45 p. m.

2021-09-26

Por:

Mabel Lara

En diciembre del 2020, vimos lo indescifrable o al menos lo poco publicable: Merkel se quebró ante miles de periodistas y de cámaras de televisión que aguardaban por sus declaraciones en el pleno del Bundestag (la cámara baja) para pedir responsabilidad y restricciones ante la cifra de más de 590 muertos al día en Alemania por cuenta del Covid-19.



Tal vez ese fue uno de los pocos días que quedarán en nuestra memoria de la Canciller alemana que por 16 años llevó los hilos de una nación que la despide como la gran Mutti (madre). Se va con envidiable popularidad, quejas continuas de sus opositores, pero con el mote más importante de su trabajo en Occidente: la mujer más influyente de nuestra generación.



Ángela Dorotea Kasner nació en Hamburgo, fue criada y educada en la RDA (República Democrática Alemana) y en sus comportamientos de adulta permanecieron los principios de servicio y trabajo comunitario heredados de su padre, un pastor luterano que decidió irse a vivir con su familia al otro lado del muro en 1954 tomando el camino contrario de muchos de sus compatriotas que en lugar de ir hacia Berlín Occidental decidieron migrar a la Alemania del Este, donde empezaban a escasear los párrocos, como él.



Merkel, tímida y reservada siempre, se licenció en Física, se doctoró en Química Cuántica y trabajó como una humilde operaria de laboratorio en sus primeros años. Su apellido lo tomó de su primer matrimonio con el también físico Ulrich Merkel con quien se casó a los 23 años y se separó cuatro años después. Luego se casó (1998) con Joachim Sauer un enigmático investigador y profesor de la Universidad de Berlín que detesta la publicidad y la intromisión en su vida familiar.



En 1989 cuando cayó el muro de Berlín, llegando a sus 40 años, incursionó en la política ingresando al micropartido Despertar Democrático donde Helmut Kohl -el gran patriarca- le enseñó los entresijos del poder y a aquella “muchacha” -como la llamaba el canciller de la unificación- la ubicó en los puestos de visibilidad preparándola para el futuro: primero ministra de Mujer y Juventud, luego de Medio Ambiente de donde viene su constante preocupación por el cambio climático



Pero fue el 25 de noviembre de 2005 cuando se convirtió en la primera mujer canciller de Alemania y tras ser reelegida por cuatro mandatos la señora de los sastres clásicos y la simpleza de sus collares en el pecho se convirtió en la “líder del mundo libre” como la llamó en su momento el diario The New York Times y por cuatro periodos también lideró la lista en la revista Time.



A pocos días de despedirla, la Mutti nos deja inmensas reflexiones sobre el ejercicio del poder: siempre se consideró como una operaria laboriosa de la democracia alemana, sus detractores osaron llamarla incluso ‘sirvienta’ pero a ella nunca le importó. Lo de Merkel siempre ha sido la serenidad imperturbable, incluso ante populistas y dictadores como Putin y recientemente Trump.



En lo personal recuerdo las fotografías rodeada de los hombres más importantes del mundo. Me sigo preguntando cómo logro sobrevivir a cinco primeros ministros británicos, cuatro presidentes estadounidenses, tres españoles y ocho italianos y al final del día cómo seguía validando la importancia de hacerle el desayuno a su esposo y escuchar música clásica, mientras afuera el mundo libre y occidental la elogiaba y esperaba su estilo sobrio y juicioso para gobernar.



De su legado nos quedan un señalamiento por el mal manejo de la crisis migratoria para los europeos, pero fue redimida por la disminución del desempleo y el manejo de la pandemia. Sale Merkel con 50% de popularidad y si los alemanes tuvieran una quinta oportunidad para reelegirla, seguro lo harían. Despedimos la política en ejercicio más grande de mi generación y ya empezamos a sentir el guayabo de su ausencia, ya no volveremos a disfrutarla iluminada en la foto de los poderosos más grandes del mundo.



