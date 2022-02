Y no aprendemos

Febrero 13, 2022 - 06:55 a. m.

2022-02-13

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

La lista de atentados terroristas cometidos en los últimos dos meses en Colombia es larga. Y mientras los militares y policías son objeto de esos atentados, o municipios tranquilos como Padilla o Inzá son atacados, lo que recibimos son declaraciones destempladas, ofertas de recompensas y consejos de seguridad que amplían el efecto intimidante buscado por los autores del horror.



Hoy, la situación es parecida a la que vivíamos a finales del Siglo XX. Con una ofensiva de las organizaciones que manejan el narcotráfico, las explosiones abundan contra estaciones de policía, brigadas del ejército y espacios público. El resultado es una creciente sensación de desprotección y el reclamo por mayor seguridad de una ciudadanía que se desconcierta ante lo que sucede en regiones en las cuales el ejercicio de la soberanía y de la autoridad es precaria.



Y como ocurría entre 1994 y 1998, el centro del país, o mejor, el centralismo que consume a Colombia, a duras penas se asoma a la provincia azotada por la violencia, anunciando la “contundencia” de un Estado que desnuda sus limitaciones y desinterés para cumplir su principal misión, defender la vida de los ciudadanos. Como ese terrorismo no ataca a Bogotá, lo que hay es apenas la retórica como respuesta en tanto las regiones padecen la ausencia de autoridad que se presenta cuando ésta llega después y no antes.



Ya ensayaron la estrategia en Cali, desde el 28 de abril. Terrorismo puro disfrazado de “estallido social” y condenas desde la capital a los “terratenientes y la injusticia”. Nos bloquearon con terror, disparaban todas las noches, destruyeron la infraestructura, se produjo el racionamiento y la escasez de alimentos y combustibles. Y luego, nos han aplicado la receta del ataque sistemático con atentados y explosiones frecuentes en las calles durante enero pasado que la Policía trata de responder mientras el alcalde Ospina se hace el desentendido y reduce los recursos que debe destinar a la seguridad.



Es como si el Estado no hubiera aprendido de los desastres que dejó el desgobierno y de la experiencia que significó para Colombia el esfuerzo para recuperar la tranquilidad durante los primeros diez años del Siglo XXI. Hoy tenemos más coca y la producción de cocaína se ha multiplicado por diez, las organizaciones criminales se han expandido y la debilidad o incapacidad de la justicia para castigar a los criminales es aún más estremecedora.



Pero en la capital de la República siguen mirando para otro lado, se dan las declaraciones “contundentes” y desaparece la voz de los comandantes de la Fuerza Pública que le da confianza a los colombianos. Al mismo tiempo, la inseguridad que padecen los habitantes de regiones como el Cauca, el Valle, Nariño, Chocó y de toda la zona limítrofe con Venezuela sigue aumentando, lo que algunos pretenden mostrar como obra de la dictadura de Nicolás Maduro o de los rusos que le vendieron armas.



Al parecer, no aprendimos de la tragedia que vivimos durante diez años de zozobra y eludimos la culpa de la violencia que toleramos y del narcotráfico que la alimenta, en lugar de asumir nuestra responsabilidad. Y preferimos las declaraciones ampulosas o seguir en el show de la campaña presidencial mientras aumenta el terrorismo.



No aprendimos. Y como ocurrió a finales del siglo pasado, tendremos que esperar a que la amenaza vuelva a asediar a Bogotá para que el Estado reaccione. Ojalá, entonces no sea tarde.



