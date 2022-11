Y nada pasa

Noviembre 12, 2022 - 11:55 p. m.

2022-11-12

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Tres años llevan Cali y el Valle padeciendo la corrupción en sus organismos de gobierno, el enemigo que acaba con la credibilidad en la democracia. Tres años que pueden prolongarse si, como todo parece indicar, se concretan las alianzas que se tejen entre los amigos, socios y beneficiarios de las coaliciones que manejan el Congreso de la República.



Lo del departamento del Valle es silencioso y patético. Contratos de toda clase desde la Imprenta Departamental que negocia con San Andrés, Chocó, Nariño y muchos otros departamentos, dejando una estela de que llena los despachos de la fiscalía. De igual tenor son los enredos del Fondo Mixto Para la Promoción del Deporte del Valle, convertido en instrumento para contratar $500.000 millones del Fondo de la paz en el Cesar, en el Valle, Nariño y Chocó, entre otros.



Y el puente de Juanchito: iniciado hace seis años, apenas va en el 50%, su costo pasó de $25.000 millones a $60.000 millones y puede llegar a $70.000 millones. O la vía a Dapa, que se inició en 2018, se anunció que su construcción duraba once meses y ya van 48 meses, aún no se ha terminado y su costo es el triple. Pero nadie pregunta desde las contralorías ni dice nada.



Claro, para ‘manejar’ la imagen de la gobernadora se utilizó la Imprenta que contrató 200 periodistas y desparramó pauta en los medios locales y nacionales. Con ello se busca silencio sobre cosas como que el hijo de la gobernadora sea nombrado en la junta directiva de Emcali por el alcalde Ospina mientras el hermano del alcalde es contratado asesor de la gobernadora.



Lo de Cali es peor. Van tres años de escándalos que empezaron con la contratación de la misma Imprenta Departamental para que hiciera mantenimiento a las cámaras de seguridad de la ciudad en 15 días, la vagabundería de la Feria virtual, el alumbrado navideño con Emcali, la contratación de créditos por $650.000 millones sin proyectos, sin estudios y sin futuro. Y mientras la planeación de la ciudad pertenecía al hijo del presidente del Senado Roy Barreras, la del departamento del Valle era de su nuera y una curul de la Cámara por el Pacto Histórico es de su esposa.



Y todos los días se destapa un escándalo: contratos interadministrativos para evadir la ley de contratación, o los desaguisados en los últimos días, la chatarrización en la Secretaría de Movilidad manejada por una expareja del hermano de Ospina y el que, según el portal Las 2 Orillas, le entregó contratos por $65.000 millones al primo del alcalde Ospina. Su respuesta es ejemplo de cinismo: “Definitivamente no saben qué inventar”, dijo en un tweet.



Al lado está la pestilencia en Emcali. Luego de una larga lista de denuncias sin resultados, la maquinaria de la corrupción quedó al desnudo: contrato para una granja solar por $95.000 millones que debió ser abortado; contrato por $210.000 millones para instalar medidores electrónicos de energía, que incluía televisores de $45 millones, sillas de $12 millones y pantallas de $600 millones. Y decenas de porquerías más.

Frente a todo eso está el silencio de los organismos de control que sólo ahora reaccionan para investigar la corrupción en Cali, pero no se refieren al departamento del Valle. La ambición y el poder del clientelismo, su influencia en la capital de la República y la pauta publicitaria por decenas de miles de millones de pesos hacen que en los que fueran el primer departamento de Colombia y la segunda ciudad del país, no pase nada.