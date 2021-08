Trump en Colombia

Agosto 08, 2021 - 06:55 a. m.

2021-08-08

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Dizque no les gustaba, que era el antipolítico, que era el peor enemigo de la democracia, que era la extrema derecha y además bruto, ignorante, y hasta era guerrillero con ganas de ser dictador.



Eso se decía de Donald Trump hace seis años, cuando se lanzó a la presidencia de los Estados Unidos. Su gran arma entonces era el tweet que disparaba cientos de veces al día. Conocedor del mercadeo, se dio cuenta de la decadencia y la mediocridad en las que cayó la política de su país, en especial, la del partido republicano, y con paciencia fue forjando su candidatura.



Nadie en Nueva York, empezando por los grandes diarios y las cadenas de televisión más poderosas del planeta, desconocía las andanzas de quien entonces era conocido por sus loberías de nuevo rico y por las maniobras con las cuales amasó su fortuna. Solo que, en ese momento, el ocaso de los medios de comunicación tradicionales y los cambios en la industria de la información los llevaba en picada hacia el desastre.



Entonces enfilaron sus baterías contra Trump. Y no había día, minuto o centímetro en el cual no le dedicaran sus espacios a denunciar al que se apoderó de la candidatura republicana a pesar de ser la negación de los valores conservadores de ese partido y el estandarte de la extrema derecha. Claro, él sabía de la necesidad de esos medios de subir la audiencia, y de las limitaciones que los convertía en reproductores de las barbaridades que él cometía en Twitter y Facebook, los cuales, además de publicarlos y comentarlos, los multiplicaban a través de las bases de datos y los correos de sus lectores permanentes o eventuales.



Así, los medios que dizque odiaban a Trump lo legitimaron. Y el hábil manipulador siguió produciendo noticias falsas en Twitter y Facebook, hechos condenables, mentiras y escándalos, seguro de que se los reproducirían. Sabía que esos medios lo necesitaban para tener la noticia, la primicia que les creciera sus audiencias. Le fue suficiente para llegar a la presidencia sin ganar las elecciones.



El discípulo más adelantado de Trump está en Colombia, se llama Gustavo Petro y es de la izquierda más radical. Y dizque a la prensa bogotana no les gusta, vaya uno a saber si es cierto en algunos casos, que es el demonio, que es la extrema del odio y además bruto, ignorante, y hasta guerrillero con ambiciones de dictador. Pero lo sacan a diario y centenares de veces, criticando sus burradas, reproduciendo sus trinos y repicándolos millones de veces a los correos de sus lectores.



Y el tipo allí, tranquilo, explotando la decadencia de la política colombiana y las necesidades de los medios. Le aprendió a Trump que cada trino es multiplicado en forma gratis por esos medios sedientos de la exclusiva, de la primicia, de la noticia “histórica”. Petro sabe que ellos son los grandes promotores de su candidatura al reproducir sus sandeces y que lo han convertido en el favorito de sus encuestas y en el leviatán del establecimiento.



Nadie sabe cuál es más peligroso entre Trump y Petro, y ambos utilizan a los medios que viven de criticarlos, de condenarlos mientras les entregan sus audiencias. Como pasó con Trump, esos medios pueden elegir a Petro si continúan amplificando sus trinos y sus barbaridades y sus mentiras. Así es la antipolítica que le enseño Trump a Petro, nacida de la necesidad y la crisis de visitantes y de avisos, en los Estados Unidos y en Colombia.

