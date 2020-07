Suicidio en primavera

Julio 12, 2020 - 06:55 a. m. 2020-07-12 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Quizás no haya en el mundo una Constitución más amplia y democrática que la de Colombia. Pero quizás no haya una más abandonada por el establecimiento y más expuesta al abuso de quienes la usan para sembrar el odio.



Es curioso, pero aquí los partidos sólo hablan como tales cuando hay elecciones. Después, el escenario queda vacío por cuatro años y lo que son las mayorías elegidas en certámenes democráticos desaparecen, dando paso a que los personajes como Petro se lo tomen. O mejor, lo asalten.



Pero no es únicamente Petro. Está Iván Cepeda, especialista en usar la Justicia para hacer política. Casi no hay día en que no ponga una demanda, no denuncie a alguien o instaure una tutela, en especial, contra el senador Álvaro Uribe, quien también tiene una batería de abogados para responder, demandar y contrademandar. Cepeda sabe que, además de destruir el sistema, eso da imagen y protagonismo en los medios necesitados del escándalo.



Esa táctica no es nueva. En el marxismo se conoce como la agudización de las contradicciones. En nuestro caso se trata de usar y abusar de la justicia, de infiltrarla aprovechando su clientelización y llenarla de demandas que producen escándalo, para después dejarlas en el olvido.

Como ningún juez castiga ese abuso porque aquí se vive en el fetiche de la legalidad extrema, quienes así actúan saben que no tienen castigo alguno y la usan para deslegitimar el Estado.



Ahora, la moda es usar la justicia internacional. Como tiene tantos amigos en esas cortes y Colombia es acusada de todos los horrores posibles, nuestra debilidad es evidente. Y pasan cosas como que el tal Colectivo Alvear Restrepo presente víctimas falsas por la masacre de Mapiripán, cobre indemnizaciones basadas en mentira y cuando es descubierto no pase nada.



O lo que sucede con el Tribunal Superior de Cundinamarca, donde mandan los amigos de Cepeda y de Petro. Hace poco fallaron una tutela absurda que desconoce el derecho constitucional y anula un decreto ley.

Y tampoco pasa nada, no hay responsables, sólo importa el efecto mediático y la sed de escándalo que explota la morbosidad de la gente.



Entre tanto, los partidos, con pocas excepciones, se desentienden de los errores y de los efectos que produzcan la multitud de demandas, denuncias e investigaciones. Como si no fueran los voceros de sus votantes, no defienden la institucionalidad ni se deshacen de tanto vagabundo que está entre sus filas y aprovechan la debilidad del Estado para enriquecerse. O para montar feudos y alianzas que, como en el Valle y en Cali, son aplanadoras que construyen muros de silencio sobre el manejo que se le da al departamento y al municipio.



Por ello, Petro se vuelve la estrella que entrevistan por horas y el Arzobispo de Cali usa su investidura para dividir y envenenar a la sociedad calificando de genocida al Presidente de la República. Y todas las instituciones se debaten en el deterioro y el angustiante descrédito, como si quienes las manejan no fueran responsables de su acatamiento y credibilidad.



Es como si nadie tuviera la obligación de protegerlas de la corrupción que las carcome para evitar que fracase la democracia, mientras la constitución solo se reforma para conseguir ventajas que favorezcan al clientelismo. Y ya no parece posible impedir que esa constitución tan democrática sea usada para destruir la libertad y para defender a los violentos, mientras la inmensa mayoría se vuelve indiferente.



