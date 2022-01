Revocatoria: vale la pena

Enero 30, 2022 - 06:55 a. m.

2022-01-30

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Es claro que la revocatoria en Colombia fue instituida por el clientelismo para que no funcionara. Y para legitimar a los protegidos por esa telaraña para que pudieran hacer lo que quisieran, frustrando el ejercicio del derecho constitucional a rechazar el mal gobierno.



Sin embargo, lo que están haciendo un puñado de profesionales, empresarios y gente del común en Cali, debe ser reconocido por su valor civil. Después de dos intentos, frustrados por el engaño de Harold Viáfara y su combo, manipulado desde el CAM y que se quedó con la firma de miles de caleños, y otros dos intentos más contaminados por las maniobras sucias que utilizan los amigos y socios del alcalde Ospina, vale la pena intentar esa forma de censura social contra el mal gobierno, la corrupción y el caos que vive nuestra ciudad.



Tendrán que enfrentar toda clase de maturrangas, trampas y falsedades a partir del momento en que se inicie la recolección de firmas, para tratar de frustrar ese derecho, el único que nos queda para demostrar el rechazo a Ospina, a lo que él simboliza y a quienes lo mantienen intocable a pesar de las evidencias. Y que con ello se usará la ley para hacer lo que los organismos de control y vigilancia, o los de justicia, parecen negarse a hacer: investigar sus actuaciones, sancionar sus desafueros y juzgarlo por sus hechos, algunos de los cuales llevan más de diez años en la impunidad de la Fiscalía.



Y luego, deberán padecer la actuación de organismos como el Consejo Electoral, compuesto por eximios representantes del clientelismo, o de jueces que le otorgarán toda clase de recursos para impedir que se exprese la censura de los caleños a quien permitió que la ciudad fuera destruida el 28 de abril pasado por el vandalismo que él y sus amigos insisten en llamar estallido social. Y tendrán que ir a cientos de oficinas, a juzgados, al despacho del alcalde ad hoc que poco puede hacer para que prevalezca el derecho a votar contra el alcalde y sus socios.



Ahora hay que hacer el esfuerzo hasta el último día. Hay que salir a recoger las firmas y firmar y motivar la participación ciudadana. Hay que hacerlo para protestar contra los intentos por imponernos un proyecto de ‘Cali inteligente’ que vale cientos de miles de millones de pesos mientras el MÍO está destrozado, el desorden y la desobediencia civil se tomaron la ciudad y no hay plata para la seguridad.



La cosa es tan grave que el cuestionado Personero Municipal, el mismo que eligió la trinca que respalda a Ospina en el Concejo, habla de desgobierno, de incumplimiento en acciones como la recuperación de los semáforos o la inseguridad. Son cosas para las cuales los ciudadanos eligen a los alcaldes, las cuales no se atienden en Cali porque, al parecer, hay que mantener el desorden y el miedo, además de que no son ‘rentables’ para el clientelismo.



Así haya que enfrentar el establecimiento que se apoderó de la ciudad y toda esa red de complicidades y silencios que lo protegen es imposible seguir en la inmovilidad y la indiferencia. Hay que actuar como corresponde en una democracia cuando el desgobierno se toma una ciudad, no son claras las actuaciones contra quienes están sembrando la violencia y la corrupción se apodera del patrimonio común a todos los caleños.



Por eso hay que apoyar la cruzada para revocar la elección del alcalde Ospina. Es la oportunidad de demostrar que queremos de verdad a Cali.



Sigue en Twitter @LuguireG