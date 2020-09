“Resignificar el monumento”

Septiembre 27, 2020 - 06:55 a. m. 2020-09-27 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

La palabreja le sirvió a un funcionario municipal para justificar el atropello a una estatua que se ha convertido en atractivo y símbolo de la ciudad. Y para sembrar la división en una sociedad suficientemente confundida por los problemas que la aquejan.



Resignificar. ¿Qué significa eso? ¿Acaso es la manera de preparar a la trama para cometer un atropello? Como conquistador, Sebastián de Belalcázar tiene su sitio en la historia, bueno, regular o malo. Como todo en la vida, depende de quién lo mire y qué ideología tenga. Eso es cosa de cada uno. Y la verdad, el 99,99% de la gente no sabe ni le importa de dónde vino ni para dónde va el que acusan de fundar a Cali.



Pero a los que gobiernan la ciudad sí les interesa sembrar la cizaña con una estatua, dizque para reivindicar a los oprimidos, concepción totalitarista y estalinista que en Venezuela convirtió en morocho a Simón Bolívar, doscientos años después de muerto. Por eso la agreden, la cubren con una tela pagada por las arcas oficiales a su disposición, vejamen que demuestra la manera de usar el poder para desconocer la diversidad que ha construido esta parroquia durante cuatrocientos ochenta y cuatro años.



Y dicen que esa estatua es la imposición de la raza blanca, de los esclavistas, de los abusadores de indios y negros, la manera de quienes se empeñan en poner unos contra otros para tratar de ser importantes.

De desviar la atención sobre sus grandes contradicciones en el ejercicio del gobierno, como clamar contra la indisciplina social que aumenta la pandemia del coronavirus mientras promueven reuniones masivas como los agüelulos fracasados, o la invasión masiva del Bulevar del Río, fuentes supremas de contagio.



Entonces, hay que vejar una estatua, vestirla de fantasma y rodearla de policías como si con ello la protegieran del abuso que cometieron. Una estatua que es símbolo de la ciudad. Es como Cristo Rey. O como el Gato de Tejada, el espíritu de un artista sin igual. O como la Jovita frente a Santa Librada y Piper Pimienta en el parque del barrio Obrero, ambos de Pombo, ejemplos de la integración y de nuestra diversidad racial y cultural. O como la de Benito Juárez en la Carrera Primera, donada por México, o la aparatosa mole soviética del monumento a la solidaridad en la 34, perpetrada por Héctor Lombana.



Junto con la de Belalcázar, la Mariamulata de Grau en la salida al mar, los Pájaros de Rayo en la manzana T y tantas otras, todas demuestran lo que hemos construido en Cali: diversidad, brazos abiertos. No son para dividir como lo hacen quienes se meten en las nóminas oficiales para sembrar la discordia con el arte y la cultura a la peor manera del fascismo estalinista que les gusta a algunos. Si quieren nivelar por lo bajo, que las tumben todas, con lo cual destruirán la identidad de la Cali que dicen amar.



Casi nadie sabe quién era ese señor que señala hacia el Pacífico. Pero a los caleños, como la vecina que en solidaridad se abrazó a la estatua de Belalcázar, sí les importa como símbolo de su ciudad. No obstante, su gobierno prefiere disfrazarla de fantasma como si con ello representaran las miles de personas de todos los estratos, colores y sabores que llegan a diario al pie de Sebastián para tomarse una foto o hacer el amor en su hermoso parque.



Quizás eso, sembrar la discordia desde el gobierno municipal para conseguir adeptos, signifique “resignificar el monumento”. ¿Para eso lo eligieron?



Sigue en Twitter @LuguireG