Renovando el negocio

Febrero 06, 2022 - 06:55 a. m.

2022-02-06

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

A cinco semanas de la elección del Congreso de la República, los medios de comunicación y otros sectores no menos importantes siguen empecinados en mostrar que solo existe la campaña por la presidencia. Y en ignorar que allí se juega la suerte de una democracia desacreditada por la corrupción, el clientelismo y los vicios que impiden las transformaciones que necesita el país.



La campaña presidencial lleva un año y de ella se han desmontado decenas de candidatos, molidos por el inclemente ‘reality’ que se ha montado en los medios. Allí se han sacado todos los trapitos al sol e, infortunadamente, se ha convertido en todos contra uno, debido a la necesidad de conseguir y mantener las audiencias.



Con ello han saturado a la opinión pública con la disculpa de ofrecer el escenario para que expongan sus propuestas y plataformas de gobierno.

Es la mampara detrás de la cual se ha impulsado una competencia feroz que está siendo bien aprovechada por Petro y su combo, quien selecciona sus escenarios y aprovecha todo para aumentar su presencia, sabiendo que a los demás a duras penas le dan unos minutos.



Pero la campaña por la primera vuelta de la elección presidencial no ha empezado. Lo que sí hay es una barahúnda alrededor de las consultas ya casi definidas, la cual se toma el espacio que debería destinarse a darle luz a lo que será el próximo Congreso con el cual tendrá que negociar la gobernabilidad de Colombia el próximo presidente.



Y poco se sabe de las componendas y los multimillonarios negocios que se están haciendo para lograr una curul en el Senado y en la Cámara de Representantes. Nadie habla por ejemplo de los miles de millones que algunos aspirantes a senadores están pagando por el apoyo a sus candidaturas, o lo que le está llegando a algunos diputados y concejales de Cali y el Valle para que apoyen aspirantes de otras regiones, sin importar que lo que venden es la representación y la voz del departamento y nuestra ciudad.



Por ejemplo, no se ventila la manera en que se desmanteló el partido conservador en el Valle, la forma en que el antes llamado sólido norte o los líderes en Cali entregan sus votos al mejor postor, transformando la mística en un negocio de compra y venta donde los jefes tienen precio y los principios ya no existen. De ahí que sea difícil elegir un solo senador o un representante conservador en el Valle, lo que destruirá para siempre la vida de un partido que desde 1849 fue parte fundamental de la institucionalidad en Colombia.



Debe reconocerse que aún quedan líderes que se empeñan en conseguir el respaldo apelando a la opinión que no vende su voto, así sea militando en otros partidos. Esa labor, que merece reconocimiento, es cada vez más difícil en medio de una política donde la abstención que refleja el desinterés de los colombianos por ella y la compra de votos que crece como espuma destruyen la legitimidad de la democracia y entregan la decisión del futuro a un puñado de negociantes.



Cinco semanas quedan para escoger quienes serán los padres y las madres de la patria durante los próximos cuatro años. A partir de allí, poco importará quienes son elegidos, a pesar de que ellos tendrán el deber de ejercer el control político y producir las transformaciones que requiere el país. No obstante, el interés de los medios seguirá centrado en el show de las consultas, mientras la composición del congreso pasa de agache.



Como dice el comercial, “es el negocio, socio”.

​Sigue en Twitter @LuguireG